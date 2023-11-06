مكتبة المنفلوطي بأسيوط تناقش "أخطار التكنولوجيا والإنترنت"

في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني على تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل وذلك من خلال فرع ثقافة اسيوط برئاسة ضياء مكاوي

نظمت مكتبة المنفلوطي العامة برئاسة محمود عبدالعزيز مكرم الله محاضرة تثقيفية 'مخاطر التكنولوجيا والانترنت" بمقر مدرسة الاعدادية الجديدة بنات برئاسة صابر ابو زيد

حاضرها احمد محب مقلد والذى تناول الحديث حول المخاطر التي تصاحب إستخدام الانترنت سواء عن طريق الموبايل او الكمبيوتر وعن مخاطر ادمان الالعاب الالكترونية و الانترنت بطريقة سيئة بجانب حديثه عن الأضرار الصحية والاجتماعية كما تطرقت الاستاذة ايمان عنتر عن الذكاء الاصطناعي فوائده واضراره

تطرق المحاضر أيضًا إلى تأثيرات الإدمان على الصحة النفسية والاجتماعية، وكذلك تأثيراتها السلبية على التركيز والمهارات الاجتماعية.

تعد هذه المحاضرة جزءًا من المبادرات التثقيفية التي تنظمها هيئة قصور الثقافة، بهدف زيادة الوعي بمخاطر التكنولوجيا والانترنت، وتزويد الجمهور بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل معها بطريقة آمنة ومسؤولة.

وقد شهدت المحاضرة إقبالًا كبيرًا من قبل الطلاب والمهتمين، حيث تم مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالأمان الرقمي والخصوصية والتحقق من صحة المعلومات. كما تم تبادل الخبرات والآراء حول طرق الوقاية والتحكم في وقت الاستخدام وتقنيات الحماية من الاحتيال والاختراق.

وتأتي مبادرة هيئة قصور الثقافة هذه كجزء من جهودها المستمرة لتعزيز الوعي والتعليم في مجال التكنولوجيا والانترنت، وتهدف أيضًا لتحسين النمط الحياتي للأفراد والمجتمعات في عصر الرقمية. وتأمل الهيئة أن تستمر مثل هذه المحاضرات في توعية المجتمع وتمكينه من التحكم في استخدام التكنولوجيا بطريقة إيجابية وآمنة.

جانب من المحاضرة الثقافية

جانب من المحاضرة الثقافية