"كيفية القص علي الباترون" ورشة بقصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر

انطلاقاً من أهمية دعم المرأة المصرية في كافة المجالات تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية للمرأة وذلك بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي

يواصل قصر ثقافة جمال عبد الناصر ببني مر برئاسة أحمد حمزة تقديم ورش التفصيل والخياطة لمصممة الازياء حفيظة سعد

وفي موسمه الجديد قدمت شرح مفصل لبدايات التفصيل والخياطة وكيفية القص علي الباترون واستخدام أدوات الخياطة من خلال كيفية القص علي الباترون عمليا واخذ المقاسات وتنفيذ الشكل البدائي للقطعة قبل تفصيلها حيث قدمت العديد من النماذج التفصيل والخياطة

وقامت المصممة حفيظة سعد بتوضيح أهمية التفصيل والخياطة في عملية تصميم الأزياء، حيث تعتبر هذه الخطوة الأساسية في إبراز جمال وأناقة القطعة الملابس. وشرحت كيفية استخدام الباترون في قص القماش وتكوين الشكل النهائي للملابس، بالإضافة إلى شرح طرق استخدام أدوات الخياطة المختلفة، مثل الماكينة الخياطة والإبر والمقص.

تم تفصيل الورشة العملية لتمكين المشاركات من الاستفادة القصوى، حيث تم توفير قطع قماش مختلفة وباترونات متنوعة لتطبيق المهارات المكتسبة بشكل عملي. كما قدمت حفيظة سعد نصائح ومقترحات للمشاركات حول كيفية الاهتمام بالتفاصيل وإضفاء لمسات فنية خاصة تعكس الذوق الشخصي والإبداع.

وتعد ورشة التفصيل والخياطة هذه جزءًا من سلسلة الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بمصر، بهدف دعم المرأة المصرية في مجال صناعة الأزياء وتعزيز قدراتها ومهاراتها في هذا المجال المهم. وتأتي هذه الأنشطة في إطار التوجيهات الحكومية لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفعالة في التنمية الثقافية والاقتصادية بالبلاد.

يعتبر قصر ثقافة جمال عبد الناصر ببني مر من المراكز الثقافية النشطة في إقليم وسط الصعيد الثقافي، حيث يهدف إلى تعزيز الحياة الثقافية والفنية في المنطقة وتنمية قدرات الفنانين والمبدعين المحليين. وتعد ورش التفصيل والخياطة التي يقدمها قصر ثقافة جمال عبد الناصر مناسبة مثالية للمهتمات بعالم الموضة والأزياء لتحسين مهاراتهن وتطوير قدراتهن في هذا المجال.

بمشاركة نساء محليات ومصممة متخصصة في مجال الأزياء، تهدف ورشة التفصيل والخياطة إلى إلهام وتشجيع النساء على الاستثمار في مهاراتهن وتطويرها، وفتح باب الفرص لهن في صناعة الأزياء والعمل كمصممات أزياء محترفات. وتعتبر المشاركة في هذه الورشة فرصة قيمة للتواصل والتعلم من خلال تبادل الخبرات والأفكار مع المشاركات الأخريات، مما يساهم في تعزيز التعاون والتكامل بين النساء في هذا المجال.

وبهذه النشاطات والورش الثقافية والفنية التي تعمل على تنظيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بمصر، تأكيداً على دور المرأة المصرية وتأثيرها الإيجابي في تنمية المجتمعات ورفعة الوطن. إن دعم المرأة وتمكينها في جميع المجالات هو أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، وتعكس هذه الأنشطة التزام الحكومة المصرية بتحقيق المساواة وتعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

جانب من ورشة التفصيل والخياطة

جانب من ورشة التفصيل والخياطة