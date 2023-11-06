مكتبة المنفلوطي العامة تنحت أشكال فنية من الخشب في ورشة فن الأركيت

تُعد الفاعليات الثقافية والفنية التي تُنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني في إقليم وسط الصعيد برئاسة محمد نبيل، وبالتعاون مع فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، فرصةً حقيقية لتعزيز الحياة الثقافية والفنية في المنطقة. وفي هذا السياق، قد تم إقامة ورشة تدريبية لفن الأركيت، بالتعاون مع مكتبة المنفلوطي العامة برئاسة محمود عبد العزيز وتدريب أمنية الأمير

عُقدت تلك الورشة بمقر مدرسة الثانوية الصناعية للبنات بمنفلوط، وتم تجهيزها بما يلزم لتنفيذ تلك الورشة. تضمنت الورشة شرحاً مفصلاً عن فن الأركيت وتعليم المشاركين كيفية نحت الأشكال الفنية من خلال الخشب.

قام المدربون المتخصصون بتوجيه الحضور وتوضيح الأسس الرئيسية لفن الأركيت، بالإضافة إلى توضيح الأدوات والتقنيات المستخدمة في هذا الفن الجميل. قام المشاركون بممارسة هذا الفن على أرض الواقع من خلال نحت الأشكال الفنية على الخشب، حيث تم استخدام التقنيات والمهارات التي تعلموها في صنع لوحات فنية.

تضمنت اللوحات الفنية التي تم صنعها تعبيراً عن الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد، حيث احتضنت الأشكال الخشبية العديد من الملامح والرموز التي تجسد هذا الإنجاز التاريخي. وقد أبدع المشاركون في إيصال رسالتهم وإظهار حبهم واعتزازهم بهذا الانتصار الوطني من خلال هذه اللوحات الفنية.

تعد هذه الورشة الفنية جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز الثقافة والفن في الإقليم، وتوفير فرص التعلم والتدريب في مجالات مختلفة للمجتمع. يُشكل هذا النشاط فرصة للشباب والكبار للاستمتاع بتعلم فن جديد وتنمية مواهبهم الفنية. بالإضافة إلى ذلك، يعزز هذا النوع من الفعاليات الثقافية الاندماج الاجتماعي والتواصل الثقافي بين أفراد المجتمع المحلي.

من المهم أن نستمر في دعم وتشجيع هذه الفعاليات الفنية والثقافية، حيث تمتلك الثقافة والفن القدرة على تعزيز التنمية الاجتماعية والنمو الشخصي. ويعد الإنجاز التاريخي لنصر أكتوبر المجيد محطة هامة في تاريخنا الوطني، وقد تم تجسيده بطريقة فنية مميزة ومعبرة من خلال تلك اللوحات الفنية التي تم صنعها في هذه الورشة.

جانب من ورشة "فن الاركيت"

جانب من ورشة "فن الاركيت"