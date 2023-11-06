مكتبة المنفلوطي العامة تنفذ لوحات فنية تعبر عن نصر اكتوبر المجيد بالاركيت

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني باقة من الفاعليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

تواصل مكتبة المنفلوطي العامة برئاسة محمود عبدالعزيز ورشة الاركيت تدريب أمنية الأمير بمقر مدرسة الثانوية الصناعية بنات بمنفلوط حيث واصلت تقديم شرح مفصل عن فن الاركيت وكيفية نحت اشكال فنية من الخشب حيث تم تنفيذ لوحات فنية تعبر عن نصر اكتوبر المجيد

تعتبر ورشة الاركيت التي ينظمها مكتبة المنفلوطي العامة تحت إشراف فرع ثقافة أسيوط فرصة رائعة للشباب والمهتمين بالفنون التشكيلية لاكتساب المهارات والمعرفة في فن النحت على الخشب. يحظى الفن الاركيت بشعبية كبيرة في مصر، خاصة في منطقة وسط الصعيد التي تشتهر بموروثها الثقافي العريق.

تعد فنون الاركيت من أقدم الفنون التشكيلية التي ازدهرت في مصر على مر العصور، حيث تعود جذورها إلى العصور الفرعونية. وتهدف ورشة الاركيت التدريبية إلى إحياء هذا الفن التقليدي وتحفيز الشباب على تعلم تقنياته وتطوير مهاراتهم في النحت.

تتضمن ورشة الاركيت عدة محاور تدريبية تهدف إلى تعليم المشاركين فنون النحت بأساليب متنوعة وإتقان تقنيات النحت على الخشب. تم تقديم شرح مفصل عن أدوات النحت المستخدمة في فن الاركيت وأساليب استخدامها بشكل صحيح وفعال. تعلم المشاركون أيضًا كيفية اختيار الخشب المناسب وتحضيره لعملية النحت.

تضمنت الورشة أيضًا تدريبات عملية لنحت الخشب وإنشاء أشكال فنية تعبّر عن نصر اكتوبر المجيد، حيث قام المشاركون بتصميم ونحت لوحات فنية رائعة تعبر عن هذا الحدث التاريخي الهام. تم تشجيع المشاركين على التعبير عن خيالهم الفني والابتكار وتجسيد أفكارهم في الأشكال الخشبية التي قاموا بنحتها.

يتمتع المشاركون في ورشة الاركيت بالفرصة للاستفادة من خبرة المدربين المتميزين في هذا المجال وتلقي الإرشادات والاستشارات اللازمة لتطوير مهاراتهم. كما يحصلون على الفرصة للتفاعل والتعاون مع زملائهم وتبادل الخبرات والأفكار.

تعتبر ورشة الاركيت تدريبية أساسية لتعزيز المواهب الشابة وتطويرها في مجال الفنون التشكيلية، وتشجيع الاهتمام بالتراث الثقافي المصري. تساهم هذه الفعالية في نشر الوعي الثقافي وتعزيز التفاعل الثقافي في إقليم وسط الصعيد، وتصب في صالح تنمية المجتمع المحلي وتعزيز الحوار الثقافي في مصر.

جانب من ورشة "فن الاركيت"

جانب من ورشة "فن الاركيت"

جانب من ورشة "فن الاركيت"