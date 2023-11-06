ورشة فنية للأطفال بقصر ثقافة الغنايم

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة لتقديم سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

قام قصر ثقافة الغنايم برئاسة هبه حسين صبرة مجموعة من الأطفال في ورشة فنية للأطفال وأشرف على تنفيذ الورشة الفنان علاء هنتش، الذي قدم للأطفال شرحًا مفصلًا عن مبادئ الرسم البسيطة. هدفت الورشة إلى تمكين الأطفال من التعبير عن أفكارهم الفنية وتطوير مهاراتهم في الرسم. استمتع الأطفال بتعبيرهم عن ما يُحلو لهم من رسومات وأبدعوا بتصميم أعمال فنية متنوعة.

شهدت الورشة تعبيرًا فنيًا مميزًا عن نصر أكتوبر المجيد، حيث احتفل الأطفال بالذكرى الخالدة لانتصارات أكتوبر عام 1973. قام الأطفال برسم وتصميم صور تعبر عن الشجاعة والانتصار والوحدة الوطنية التي تميزت بها هذه الفترة من تاريخ مصر.

تهدف هذه الفعاليات الثقافية والفنية إلى تعزيز الوعي الثقافي والفني لدى الأطفال وتطوير قدراتهم ومواهبهم الإبداعية. تأتي هذه الجهود ضمن الاهتمام المتواصل من قبل وزارة الثقافة بتنظيم فعاليات تهدف إلى تعزيز الثقافة والفن في المجتمع، خاصةً بين الأجيال الشابة.

يعتبر قصر ثقافة الغنايم ومثيلاته في المحافظات المصرية من أهم المنصات الثقافية والفنية التي تعزز التواصل الثقافي والفني في المجتمع. من المتوقع أن تشهد الفترات القادمة المزيد من الفعاليات والفنون التي تستهدف الأطفال والشباب، بهدف تعزيز الوعي الثقافي لديهم وتوطيد الروابط الثقافية بين أجيال المجتمع المصري.

جانب من ورشة فنية للأطفال

جانب من ورشة فنية للأطفال