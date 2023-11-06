مكتبة المنفلوطي تواصل ورشة "فن الأركيت" بمدرسة الثانوية الصناعية للبنات

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني باقة من الفاعليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

تواصل مكتبة المنفلوطي العامة برئاسة محمود عبد العزيز ورشة الاركيت تدريب أمنية الأمير تمت استضافة الورشة في مدرسة الثانوية الصناعية للبنات بمنفلوط حيث واصلت تقديم شرح مفصل عن فن الاركيت وكيفية نحت اشكال فنية من الخشب

تهدف ورشة الأركيت إلى تعزيز المعرفة والمهارات في فن الأركيت وفنون النحت على الخشب. حيث يتعلم المشاركون تقنيات النحت والتشكيل على الأخشاب المختلفة وكيفية صناعة القطع الفنية المختلفة منها. يتم تقديم شرح مفصل عن الأدوات المستخدمة في الأركيت وتعليم الطرق السليمة لاستخدامها.

تقدم الورشة فرصة للمشاركين للتعلم والاستمتاع بعملية النحت والاندماج في هذا الفن الجميل. كما يشجع المشاركون على الابتكار وتطوير قدراتهم الفنية الشخصية من خلال إنشاء أعمالهم الفنية الفريدة.

يهدف برنامج تعزيز الثقافة والفنون في وسط الصعيد إلى توفير بيئة ثقافية مشجعة ومتنوعة للمجتمع المحلي. من خلال تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، تسعى الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى نشر الوعي الثقافي وتعزيز التراث الثقافي في المنطقة. وبالتعاون مع الفرع الثقافي بأسيوط، يتم تنفيذ برامج متنوعة تشمل المعارض الفنية وورش العمل والحفلات الموسيقية والأوبرا.

من المتوقع أن تستمر ورشة الأركيت في مكتبة المنفلوطي العامة لعدة أسابيع، حيث سيتم منح المشاركين الفرصة للتطبيق العملي للمهارات التي اكتسبوها وإنشاء قطع فنية يمكن استعراضها في نهاية الورشة.

تعكس ورشة الأركيت وبرامج تعزيز الثقافة والفنون في وسط الصعيد التزام الهيئة العامة لقصور الثقافة بتطوير بيئة ثقافية مثقفة ومتنوعة لمجتمع وسط الصعيد. من خلال تعزيز المعرفة والمهارات الفنية، يمكن للمشاركين الاستمتاع بتجربة ثقافية مثيرة وتعمق فهمهم للفنون والتراث الثقافي.

جانب من ورشة "فن الاركيت"

جانب من ورشة "فن الاركيت"