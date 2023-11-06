"ثقافة أسيوط الجديدة" تعقد صالونا بعنوان "مكانة المرأة عبر العصور"

نظمت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة برئاسة شيماء عبدالعال صالون ثقافي بعنوان "مكانة المرأة عبر العصور" ضمن فعاليات برنامج الدراسات والبحوث بفرع ثقافة أسيوط برئاسة سحر مراد وذلك بمدرسة الثانوية المشتركة باسيوط الجديدة برئاسة عبير الكيلاني

وذلك في إطار سعى الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني علي تقديم العديد من الفاعليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

حاضر فيها الشاعر احمد الشافعى مؤسس نادى أدب ثقافة أسيوط الجديدة ورئيسه السابق والدكتور جابر عبد الغفار حيث تحدث الشافعي من خلالها عن مكانة المرأة في الإسلام وكيف كانت تعيش المرأة عبر العصور فهى الزوجة والام وهي أساس بناء المجتمع والداعم الاول للأسرة مربية الأجيال



بينما تناول الأديب الدكتور جابر عبد الغفار حديثه حول أهمية تعظيم دور المرأة في الحياة ومن ثم أهمية الوعي لدى الأبناء بدور المرأة الجوهرى في بناء المجتمع

وألقى محاضرة ممتعة وشيقة حول دور المرأة عبر العصور المختلفة. تمحورت المحاضرة حول قوة وتأثير المرأة في المجتمع، وكيف أنها تعبر عن نفسها وتكون لها دور فعال في صناعة التغيير والتنمية.

تناول الشاعر الشافعي في محاضرته قصصًا عديدة عن نساء قديمات كان لهن تأثير كبير في تغيير العالم من حولهن. ذكر قصة الملكة كليوباترا وحكمها الحكيم، وقصة الفيلسوفة اليونانية الشهيرة أسباسيا وفلسفتها العميقة، وكذلك قصة القديسة الصغيرة تيريزا وجهودها الخيرية في مساعدة الفقراء والمحتاجين.

تحدث الشاعر أيضًا عن دور المرأة في العصور الحديثة، حيث تمكنت المرأة من تحقيق التقدم والتفوق في مختلف المجالات. ذكر أمثلة عديدة عن نساء عصرن في مجالات العلوم والفنون والسياسة والأعمال، وأكد على أن المرأة تستحق المساواة الكاملة في المجتمع وتقدير دورها الفعال.

بعد المحاضرة، تم فتح الباب للنقاش والحوار بين الجمهور والشاعر الشافعي. شهد الصالون الثقافي تفاعلًا كبيرًا من الحضور الذين أبدوا اهتمامًا شديدًا بالموضوع وتبادلوا الأفكار والآراء حول دور المرأة في المجتمع.

يأتي هذا الصالون الثقافي في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة العامة لقصور الثقافة لتعزيز الوعي الثقافي بين الشباب والشابات في إقليم وسط الصعيد وتشجيع الحوار وتبادل الثقافات والتعلم من التاريخ والتجارب السابقة.

في النهاية، يعتبر هذا الصالون الثقافي فرصة قيمة لنشر الوعي والمعرفة وتعزيز دور المرأة في المجتمع. وبفضل جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة وفروعها في إقليم وسط الصعيد، يمكن للشباب والشابات أن يستفيدوا من هذه الفعاليات الثقافية ويطوروا مهاراتهم ومعارفهم في مجالات مختلفة.

جانب من الصالون الثقافي

جانب من الصالون الثقافي