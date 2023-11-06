أمسية شعرية في ضيافة نادى أدب قصر ثقافة أسيوط

في إطار سعى الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني علي تقديم العديد من الفاعليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

شهد قصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان ملتقي ثقافي ادبي ضمن فعاليات برنامج نادى الأدب برئاسة الأديب رأفت عزمى تحت عنوان "إستعادة رواد أدب الطفل في العالم العربي"

ادارات الملتقي الأديبة الدكتورة فاطمة الشريف بينما قدم الأديب ايمن رجب طاهر رؤية جوهرية حول أبرز الأدباء في مجال الطفل وهم كامل الكيلاني واحمد نجيب ومحمد سعيد العريان وعبدالتواب يوسف مستفيضا بحديثه عن أعمالهم وإسهامهم الأدبي الغزير موضحاً أنواع أدب الطفل حسب المراحل العمرية والأسلوب الواجب اتخاذه في التعبير عن هذا الأدب ومدى تأثر ادباءنا بالتراث العربي والتراث الشعبى وعرض نماذج اعمال أدبية أثرت في مرحلة الطفولة وتم تسليط الضوء على أعمال هؤلاء الأدباء ودورهم البارز في تطوير أدب الطفل في العالم العربي.

تطرقت الأديبة الدكتورة فاطمة الشريف إلى أهمية استعادة رواد أدب الطفل في العالم العربي، حيث يعدون من أبرز الشخصيات التي أحدثت ثورة في هذا المجال من خلال كتاباتهم الهادفة والممتعة. تعبر أعمالهم عن رؤية فنية وثقافية عميقة تستهدف تنمية الوعي والإبداع لدى الأطفال.

تناول الأديب أيمن رجب طاهر في رؤيته الجوهرية أبرز الأدباء الذين ساهموا في تطوير أدب الطفل في العالم العربي. تطرق لأعمال الكيلاني ومحفوظ وجبران وشرف الدين والبصري والرحباني، وأشاد بما قدموه في هذا المجال. أكد على أن هؤلاء الأدباء لم يكتفوا بكتابة قصص وروايات تسلية للأطفال، بل نجحوا في نقل رسالة تربوية وتثقيفية وتحفيزية بأسلوب مبتكر وجذاب.

أثنى المشاركون في الملتقى على جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة وفرع ثقافة أسيوط في تنظيم هذا الحدث الثقافي الهام. أعربوا عن أملهم في أن يستمر البرنامج الثقافي في إحضار مثل هذه الفعاليات التي تساهم في تطوير ونشر الثقافة العربية والتعريف بأهم الكتاب الذين أثروا في مجال الطفل.

في الختام، فإن استعادة رواد أدب الطفل في العالم العربي هو خطوة هامة في تطوير وتعزيز هذا النوع من الأدب. إن تقدير أعمال هؤلاء الأدباء والتعرف على إسهاماتهم سيساهم في إلهام الأجيال الجديدة وتشجيعهم على القراءة والابتكار في مجال الأدب الطفولي.

جانب من الأمسية الشعرية

جانب من الأمسية الشعرية