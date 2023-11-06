نادى القصة يناقش رواية "المزيفون" للشاعر ماهر مهران

رواية "المزيفون"

في إطار سعى الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني علي تقديم العديد من الفاعليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى .. حيث ينظم بقصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان مناقشة رواية "المزيفون"، تأليف الكاتب المصري ماهر مهران. يندرج هذا الحدث ضمن فعاليات برنامج نادي القصة بأسيوط، الذي يشرف عليه الأديب أحمد راشد البطل.

يقدم الروائي ماهر مهران في روايته "المزيفون" قصة مشوقة تدور حول شخصية المزيف والأثر الذي يتركه في المجتمع. تصف الرواية العديد من الصراعات الداخلية والخيانات والألغاز التي تحبك شخصياتها المعقدة.

سيقوم كل من الدكتورة أسماء عبد الرحمن، أستاذة في كلية الآداب بجامعة أسيوط، والأديب الدكتور محمود فرغلي بمناقشة فكرة الرواية وأثرها الثقافي والأدبي. ستتولى هويدا فراج إدارة اللقاء وتوجيه الأسئلة إلى الكتاب والحاضرين.

من المتوقع أن يشكل هذا الحدث الثقافي فرصة للجمهور للتعرف على العمل الأدبي ومناقشة مختلف الجوانب التي يتناولها الكاتب. كما سيساهم في تعزيز النقاش الثقافي والأدبي في مدينة أسيوط وتفعيل دور الهيئة العامة لقصور الثقافة في توفير النشاطات الثقافية والفنية المتنوعة للمجتمع المحلي.