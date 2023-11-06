قامات الأدب بأسيوط في أمسية شعرية ببيت ثقافة القوصية

شهدت ثقافة القوصية ليلة إبداع أدبية جديدة ضمن باقة من الفاعليات الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

شهد خلالها بيت ثقافة القوصية برئاسة ياسر ماهر امسية شعرية ضمن فعاليات برنامج نادى أدب القوصية برئاسة الشاعر مدثر الخياط وباشراف الشاعر اشرف رشاد حامد

بحضور الشاعر والمترجم محمد شافع مدير الخدمات الثقافية بفرع ثقافة أسيوط والشاعر وليد حشمت رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزى بأسيوط والشاعر عبد الهادى يونس رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بابنوب والاديب رافت عزمي رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بثقافة أسيوط والروائي صابر فتحى والشاعر رمضان عبد الحميد والشاعر عثمان عبدالعال رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بثقافة ساحل سليم والشاعر محمود عبد الستار والشاعر انور فتحى رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بثقافة الغنايم

وتلألأ الملتقي بحضور أدباء وشعراء ومثقفي القوصية الشاعر عبد الغنى مسعود والشاعر احمد كامل والدكتور إبراهيم فرغل والشاعر وجيه سعداوى والشاعر محمود ابو زيد والشاعر اشرف رشاد ونخبة من أدباء وفناني ومبدعي القوصية

وفي ليلة أدبية إصطف فيها المبدعين بقلوبهم احتفالا بذكرى اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد حيث تبارى الأدباء بقصائدهم الشعرية والتي تنوعت ما بين الفصحى والعامية بجانب تقديم العديد من المداخلات الثرية للأدباء الشباب ومناقشة القصائد الشعرية للمواهب الادبية الشابة

جانب من الأمسية الشعرية

جانب من الأمسية الشعرية