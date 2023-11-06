المركز الثقافي للطفل بمنفلوط ينظم ورشة فنية للأطفال بعنوان "ارسم ولون حلمك"

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى العديد من الفعاليات الثقافية والفنية

حيث نظم المركز الثقافي للطفل بمنفلوط برئاسة ابو الحسن محمد ورشة فنية للأطفال بعنوان "ارسم ولون حلمك" بمقر المركز

حيث قدمت فاطمة الزهراء عبدالحميد والتي قدمت شرح مفصل عن مبادئ الرسم البسيطة والتلوين واكتشاف بعض الموهوبين في مجال الرسم

وتم تقسيم الأطفال المشاركين في الورشة إلى مجموعات صغيرة، حيث قامت المشرفة بتوجيههم وتقديم الإرشادات اللازمة خلال عملية الرسم والتلوين. وقد استخدم الأطفال مجموعة متنوعة من المواد الفنية مثل الألوان المائية والأقلام الرصاص والألوان الزيتية.

كما تم تشجيع الأطفال على التعبير عن أحلامهم وتصوراتهم الفنية من خلال الرسم والتلوين. وقد قامت المشرفة بتوجيههم للتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم الخاصة من خلال أعمالهم الفنية.

شهدت الورشة إقبالًا كبيرًا من قبل الأطفال وأثبتت أن لديهم مهارات ومواهب فنية كبيرة. حيث قدم بعض الأطفال لوحاتهم الفنية التي تنم عن خيال وإبداع فني مميز.

تعتبر مثل هذه الفعاليات الثقافية والفنية بمثابة مناسبة لتطوير مهارات الأطفال وإكتشاف مواهبهم المبدعة. وتسهم هذه الفعاليات أيضًا في تعزيز التواصل الاجتماعي والتفاعل بين الأطفال وتعزيز قدراتهم التعبيرية والإبداعية.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإقليم وسط الصعيد، بهدف اثراء المشهد الثقافي والفني في المنطقة وتعزيز الثقافة المجتمعية والتنمية الثقافية.

وتعكس هذه الفعاليات اهتمام الهيئة بتطوير الذوق الفني والثقافي لدى الأطفال وتشجيعهم على الاهتمام بالفنون المختلفة. كما تعمل على توفير بيئة مناسبة ومثيرة للأطفال، تساعدهم على التعبير عن أنفسهم والتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم بشكل إبداعي وفني.

بهذه الطريقة، تسعى الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني لتعزيز الوعي الثقافي والفني لدى الأطفال وبناء جيل يتمتع بالمواهب والمهارات الفنية والإبداعية. وتأمل الهيئة أن تتواصل هذه الفعاليات في المستقبل وتصل لأكبر عدد ممكن من الأطفال في المنطقة، لتحقيق أهدافها في تطوير وتنمية الثقافة والفن في المجتمع.

جانب من ورشة فنية للأطفال

جانب من ورشة فنية للأطفال