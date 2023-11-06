مواهب وعروض فنية وتكريم للموهوبين بقصر ثقافة أسيوط

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة وعمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لإقامة العديد من الفاعليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة اسيوط برئاسة ضياء مكاوى شهد قصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان عروض فنية وتكريم للموهوبين وذلك بمقر القصر

بدأت فعاليات العروض بتنفيذ ورشة فنية للأطفال بجانب معرض فنون التشكيلية نتاج ورش الفنون التشكيلية باشراف الفنانة ريتا وفيق بجانب رسم علي الوجوه للاطفال

وعلي مسرح القصر ردد الاطفال السلام الوطني أعقبها بعض المسابقات الثقافية للأطفال وعروض ماسكات عرائس قدمها الفنان محمد راتب بجانب تقديم المخترع الصغير محمد محمود عبد المنعم الذي اخترع الغسالة الصغيرة تلاها العرض الفني للموسيقي للأطفال بإشراف الفنان محمد عبد الصبور حيث قدم فريق كورال الاطفال مجموعة من الأغاني الوطنية ووالتراث الشعبي المصري باشراف الفنان محمد عبد الصبور

وقد لاقت هذه الفعاليات استحساناً واهتماماً كبيراً من قبل الجمهور، حيث حضر العديد من الأهالي والشباب للاستمتاع بهذا الحدث الثقافي المميز. وقد أشاد الحاضرون بتنظيم وتنفيذ الفعاليات وبالجهود المبذولة لإحياء الثقافة في إقليم وسط الصعيد. كما أثنوا على التنوع والتنظيم المحكم للفعاليات والعروض المقدمة.

ويأتي تنظيم هذه الفعاليات ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية التي يقوم بها فرع ثقافة أسيوط بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، بهدف رفع الوعي الثقافي والفني لدى الجمهور، وتشجيع المواهب الشابة وتقديم منصات لعرضها وتكريمها. وتعد قصور الثقافة في إقليم وسط الصعيد من أهم الوجهات الثقافية والفنية في مصر، حيث تضم مجموعة متنوعة من المرافق والمراكز الثقافية والفنية التي تعرض العديد من العروض والأنشطة الثقافية طوال العام.

نتطلع في المستقبل إلى المزيد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية التي ستقام في إقليم وسط الصعيد، حيث ستكون فرصة رائعة للجمهور للاستمتاع بتنوع وغنى الثقافة المصرية والتعرف على المواهب والإبداعات الشابة في هذا الإقليم الثقافي المميز.

وختاماً لفعاليات الملتقي تم تكريم العديد من الأطفال الموهوبين والمبدعين في كافة المجالات الفنون التشكيلية والمسرح والموسيقى والمدربين القائمين على الأنشطة الصيفية حيث حصلوا على شهادات تقدير وجوائز تشجيعية تعكس تفوقهم وإبداعهم لما قدموه من محتوي ثقافي فني ممتع للاطفال

جانب من العروض الفنية

جانب من العروض الفنية