تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني باقة من الفاعليات الثقافية والفنية والمنفذة بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى خطوة مهمة في تعزيز الثقافة والفن في المجتمع. واحتضنت هذه الفعاليات مكتبة المنفلوطي العامة برئاسة محمود عبد العزيز، التي تهدف إلى توفير الكتب والمصادر المعرفية للجمهور والمساهمة في نشر الثقافة وتعزيز القراءة.

كما تم تنظيم ورشة الاركيت تدريب أمنية الأمير، التي أقيمت في مقر مدرسة الثانوية الصناعية للبنات بمنفلوط وتهدف هذه الورشة إلى تدريب الشباب على فن الاركيت، وهو فن نحت الأشكال الفنية من الخشب. حيث قدم الفنانون المتخصصون شروحات مفصلة عن تقنيات النحت واستخدام أدوات الحفر المختلفة، وتعلم المشاركون كيفية صنع أشكال فنية متنوعة من الخشب.

ويسعى المنظمون لتنفيذ هذه الفعاليات بشكل منتظم في إقليم وسط الصعيد، بهدف نشر الوعي الثقافي وتوفير بيئة تشجيعية للفنانين والمبدعين. ومن المتوقع أن تساهم هذه الفعاليات في تنمية وتعزيز المهارات الفنية للشباب وتعزيز التفاعل الثقافي في المجتمع المحلي.

بالاعتماد على الهيئة العامة لقصور الثقافة وفروعها المحلية، تعزز مصر جهودها في تعزيز الثقافة والفن وتوفير الفرص التعليمية والتدريبية للشباب والمجتمع بأكمله. ويعكس تنظيم مثل هذه الفعاليات التزام الحكومة المصرية بتعزيز الثقافة والفن وتعزيز دورهما في بناء مستقبل مشرق للبلاد.

جانب من ورشة "فن الاركيت"

جانب من ورشة "فن الاركيت"