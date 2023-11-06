ختام فعاليات ورش التفصيل والخياطة بقصر ثقافة جمال عبد الناصر ببني مر

انطلاقاً من أهمية دعم المرأة المصرية في كافة المجالات تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية للمرأة وذلك بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي

اختتم قصر ثقافة جمال عبد الناصر ببني مر برئاسة أحمد حمزة ورش التفصيل والخياطة لمصممة الازياء حفيظة سعد

وعلي مدار الموسم قدمت شرح مفصل لبدايات التفصيل والخياطة وكيفية القص علي الباترون واستخدام أدوات الخياطة من خلال كيفية القص علي الباترون عمليا واخذ المقاسات وتنفيذ الشكل البدائي للقطعة قبل تفصيلها حيث قدمت العديد من النماذج التفصيل منها فستان سواريه وبلوزات والتي نالت إعجاب الجميع

تم تعليم الحضور أساسيات الخياطة مثل التطريز البسيط والتفصيل بالإضافة إلى تقديم نصائح وإرشادات للاستفادة المثلى من آلات الخياطة المتاحة في السوق.

تعد هذه الورشة فرصة مثالية للسيدات لاكتساب مهارات جديدة وتعزيز ثقتهن في مجال الخياطة. فالمرأة المصرية لديها تاريخ طويل في صناعة الملابس التقليدية والمشغولات اليدوية، وهذه الورشة تمثل استمرارًا لهذا التراث وتشجيعاً للنساء على تطوير مواهبهن الفنية والمهارات الحرفية.

يعكس هذا النشاط أيضًا مبادرة هيئة قصور الثقافة في دعم الأنشطة الثقافية والفنية الموجهة للمرأة، حيث يتم تخصيص مساحة للاحتفاء بالإبداع والمواهب النسائية في المحافظات المختلفة بمصر.

من المهم أن نؤكد على أن دعم المرأة في جميع المجالات، بما في ذلك المجال الثقافي والفني، هو أمر حيوي لتعزيز دور المرأة في المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة. فالمرأة المصرية تتمتع بمواهب وقدرات كبيرة، ومن خلال توفير الفرص المناسبة والدعم اللازم، يمكن أن تلعب دورًا فاعلاً ومؤثرًا في بناء مستقبل مزدهر للبلاد.

من المؤكد أن سلسلة الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع فروعها المحلية، ستسهم بشكل كبير في تعزيز الدور الإبداعي والفني للمرأة المصرية وتأكيد قدرتها على تحقيق التفوق في مجالات مختلفة.

جانب من ورش التفصيل والخياطة

جانب من ورش التفصيل والخياطة