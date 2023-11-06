بيت ثقافة صدفا يناقش "دور المرأة في المجتمع"

في إطار تفعيل دور الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني لإقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

عقد بيت ثقافة صدفا برئاسة أحمد عاطف محاضرة تثقيفية بعنوان "دور المرأة في المجتمع" والتي أقيمت بمقر مدرسة التمريض بصدفا

حاضرتها زينب احمد حسن والتي تناولت الحديث حول ان لا معني لوجود الحياه بدون الام فالأم أو المراة هي سبب وجودنا في الحياة والإسلام اعطي لها حقوقها كاملة وكرمها والمرأة هي التي تنجب وتربي وتعلم أجيال قادرة علي تحدي الصعوبات

وأشارت زينب إلى أنها هي الداعم الأول لأساس المجتمع السليم فهي تساند الزوج في العمل وكافة الأمور الأسرية لتحمل أعباء الحياة فالأب لا يستطيع أن يربي طفلا واحدا أن غابت الأم أن غاب زوجها فتستطيع أن تربي أسرة كاملة وأعلمهم وتكون لهم الأم والاب

أكدت المحاضرة على أهمية دور المرأة في المجتمع، حيث تتولى الأم العديد من المسؤوليات والأدوار الهامة في تنشئة الأجيال القادمة وتربية الأبناء على القيم والمبادئ الإنسانية.

وتضمنت المحاضرة أيضًا مناقشة حقوق المرأة في الإسلام، حيث أكدت أن الإسلام يحث على احترام المرأة ومنحها حقوقها الكاملة. وأشارت إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يحترم ويقدر المرأة ويعاملها بالمساواة والعدل.

وتم استعراض أيضًا بعض القصص والتجارب التي تبرز دور المرأة في المجتمع، حيث تحدثت المحاضرة عن نساء قامن بتحقيق النجاح في العديد من المجالات مثل العلم والأدب والفن والسياسة وغيرها. وتحفيز الحاضرين لتقدير وتشجيع مشاركة المرأة في الحياة المجتمعية بشكل عام.

وفي ختام المحاضرة، أشاد رئيس بيت الثقافة بصدفا أحمد عاطف بالمحاضرة التثقيفية التي تم تنظيمها، وأكد على أهمية تعزيز دور المرأة في المجتمع وتمكينها من المشاركة الفعالة في جميع المجالات. كما أعرب عن أمله في تنظيم المزيد من الفعاليات التثقيفية والتوعوية التي تسهم في تعزيز وتأطير قدرات المرأة العاملة في المنطقة.

وبهذا النشاط المميز، يساهم بيت الثقافة في نشر الوعي والمعرفة بين أفراد المجتمع، وتعزيز قدرات الفرد وتطويره من خلال توفير الفرص التعليمية والتثقيفية المتنوعة. ونحن بانتظار المزيد من المبادرات الثقافية والفنية التي ستثري الحياة الثقافية في إقليم وسط الصعيد.

جانب من المحاضرة الثقافية

جانب من المحاضرة الثقافية