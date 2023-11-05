مركز شباب بلاد المال بحري ينظم مسابقة في الفنون التشكيلية

نظم مركز شباب بلاد المال بحرى، اليوم الأحد، التابع لإدارة شباب ابوتشت بمحافظة قنا، مسابقة الفنون التشكيلية ضمن خطة النشاط بالمركز للفئة العمرية طلائع.

وتحدث مصطفي ابوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، علي أهمية هذه المشروعات وانها بتساعد علي الإبداع والابتكار.

واضاف محمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب علي أهمية مشاركة كافة الاعضاء وتوسيع قاعدة المشاركة.

واشار أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب ابوتشت علي اكتشاف المواهب وتنميتها ورعايتها، وذكر احمد عيسي وكيل الإدارة علي الاهتمام بهذه الفئة العمرية لكونها نواة المستقبل.

واوضح رجب عبداللاه مسؤل خدمات الشباب بالادارة علي دعم الوزارة لانشطة الطلائع من خلال العديد من البرامج ومنها الطفل الأولمبي وبرنامج معسكرات مشواري.

وقالت رشا مصطفي مديرة مركز شباب بلاد المال بحري علي ان هذا المشروع ضمن خطة النشاط بالمركز وضمن الفئة العمرية طلائع.

ياتي ذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء الوزير أشرف غريب الداودي محافظ قنا ومصطفي ابو جبل الشباب والرياضة بقنا ومحمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب وأنور محمد صدقي مدير عام ادارة شباب ابوتشت.