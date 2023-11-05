رئيس جامعة الفيوم يستقبل عددًا من أعضاء لجنة قطاع التربية الرياضية

استقبل الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، عددًا من أعضاء لجنة قطاع التربية الرياضية واللجنة العلمية للترقية للأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي ضمت كلً من الدكتور حسين السمري، رئيس لجنة قطاع التربية الرياضية، والدكتور أحمد عبد الخالق تمام، مقرر لجنة قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات والدكتور كوثر الموجي، رئيس اللجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين تخصص الإدارة الرياضية، الدكتور محمد رمضان، رئيس اللجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين تخصص التدريب الرياضي، والدكتور كامل قنصوة رئيس اللجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين تخصص المناهج وطرق التدريس.

اختبار تأهيلى

وحضر الاستقبال عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدي نور الدين، عميد كلية التربية الرياضية، و وكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وذلك اليوم الأحد .

وصرَّح الدكتور حمدي نور الدين، أن الزيارة تأتي في إطار بدء مرحلة مرحلة الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية (الدبلوم والماجستير والدكتوراة)، وإجراءات الاختبار التأهيلي الخاص بمرحلة الدكتوراة.

ومن جهه اخرى شهد الدكتور أشرف عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق بالفيوم ، فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد، الذي نظمته إدارة رعاية الشباب واتحاد الطلاب. وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وحضر الحفل الدكتورة نانسي جمال الدين القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، و رؤساء الأقسام العلمية ومنسقي البرامج الجديدة والطلاب الجدد والقدامى بالكلية، وذلك اليوم الأحد بالكلية.

في بداية كلمته تحدث الدكتور أشرف عبد المعبود عن البرامج الدراسية الجديدة بالكلية سواء في مرحلة البكالوريوس أو مرحلة الدراسات العليا، مشيرًا إلى أهمية تلك البرامج في إعداد خريج قادر على المنافسة وسد احتياجات سوق العمل.

وأوضح أن إدارة الكلية بصدد توقيع بروتوكولات تعاون لعمل برامج علمية تشاركية مع كليات الخدمة الاجتماعية والتربية، بالإضافة إلى كلية التربية الرياضية، مؤكدًا أن الهدف من تلك البرامج هو تحقيق الاستفادة القصوى من أعداد الطلاب الملتحقين بتلك الكليات لنقل الخبرات العلمية والدراسات السياحية لأكبر عدد من الشباب.

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