أندية الدوري السعودي تجيب هل الأفضل اللاعب الأجنبي أو المحلي؟ "أرقام"

الأهلي في مأزِق ورحيل الإدارات فكر مستمر

تستعرض لكم بوابة الوفد الإلكترونية من خلال التقرير التالي أبرز الصفقات التي تعاقدت معها أندية الدوري السعودي وما قدمته خلال الموسم الحالي، ولماذا تم اختيارها على لاعب آخر في صفوف الفريق، من خلال اعتمادهم في السنوات الأخيرة على اللاعب الأجنبي.

ستكون البداية من النادي الأهلي السعودي الذي تعاقد مع عدة صفقات مع مطلع الموسم الحالي على حساب صفقات كانت تؤدي مستوى جيد للغاية في الموسم الماضي، وكان لها دور كبير في تأهل الفريق من دوري يلو وعودته لدوري المحترفين.

مفارقات غريبة وفكر غربي يضر الأهلي

في إطار خطط الأندية بتحقيق النجاح والوصول لمنصات التتويج بعد تحقيق الهدف وارتفاع أعداد المحترفين، ظهرت مشكلات في بعض الأندية تعطل عملية التنمية المستهدفه والدعم الهادف والمساعد للعمل الجماعي.

تعاقد النادي الأهلي في الموسم الحالي مع 8 لاعبين أجانب غير القائمة التي كان يعتمد عليها في الموسم الماضي، ومن بين الصفقات جابري فيجا الذي لم يكن يعرفه الكثيرون قبل انتقاله لدوري روشن.

مفارقة غريبة بين فيجا وفايق وبودبوز

لعب فيجا منذ انتقاله للأهلي بالدوري والكأس 9 مباريات بواقع 713 دقيقة شارك فيها، لم يسجل صاحب الـ 21 عام أي هدف حتى الآن وله مساهمتين تهديفيتين فقط، يشارك اللاعب في مركز وسط الملعب بثلاثة مهام - يجيد التقدم والتأخر – واستقبلت شباك الفريق في وجوده 15 هدف فقط حتى الآن!.

في الموسم الماضي بالكامل استقبلت شباك النادي الأهلي 24 هدف خلال موسم دوري يلو - بغض النظر عن فارق المنافسات وأسماء الأندية – لكن ما يرجح كافة الفريق أيضًا في الموسم الحالي اسماء الصفقات العالمية "كما يزعم النادي"، والتي لابد أن تحقق لقب الدوري، لكن الفريق الآن يحتل المركز الخامس بفارق 10 نقاط عن الهلال المتصدر.

استغنى النادي عن هشام فايق في وسط الملعب ورياذ بودبوز أحد أبرز عناصر الفريق في الموسم الماضي، والذين يشاركان بنفس مراكز فيجا لاعب الفريق الحالي، وسجل بودبوز 9 اهداف في الموسم الماضي وكان أحد أسلحة الفريق لحسم المواجهات بدعم من هشام فايق الذي تمتع بالقدرة على إيصال المهاجمين لمرمى المنافس من لمسة واحدة.

ضم فيرمينيو وخسارة السومة.. دفن هيثم عسيري حيًا

ضم الاهلي فيرمينيو الذي شارك 35 مباراة في الموسم الماضي سجل خلالهم 13 هدف وصنع 5 اخرى، فلا تهم الأرقام أكثر من اختلاف المنافسات!، فيرمينيو الآن بعد خوض 12 مباراة بقميص الراقي لم يسجل سوى 3 أهداف وكانت في لقاء وحيد وصنع مثلهم، ليدخل مرمى نيران جمهور الاهلي منذ 11 جولة على التوالي دون تسجيل.

الغريب في الأمر أن فيرمينيو جاء على حساب عمر السومة أسطورة الفريق الذي خرج للإعارة في الموسم الماضي لنادي العربي القطري وسجل 27 هدف في 27 مباراة فضلًا عن صناعة 6 أهداف أخرى، ورغم رفض الجمهور رحيل أسطورتهم أصرت الإدارة على موقفها برحيله لتوفير مقعد للاعب أجنبي جديد، فلا يهم رحيل السومة لانه وصل إلى 34 عام!.

أما عن هيثم عسيري نجم الفريق والمنتخب السعودي المستقبلي صاحب الـ 22 عام فلم يشارك سوى في 3 دقائق فقط بالموسم الحالي، وكانت في كأس الملك، كما تواجد ضمن قائمة الفريق للمباراة 3 مرات فقط لكنه لم يشارك فيها، بالرغم أنه كان أفضل لاعب في الفريق الموسم الماضي وسجل 10 أهداف.

اختلاف الملايين يُصعِد الجمهور

ليكون ضحية صفقات الأهلي الأجنبية ويقترب من أن يكون موهبة مدفونة بفعل فاعل، لم ينتهي الأمر فحتى الآن تدفع إدارة ضريبة رحيل اليوسكي الذي لا يعرف أحد سبب خروجه المستمر من قائمة الموسم ورحله المتكرر على سبيل الإعارة، لكنه حافظ على شباك الفريق نظيفه دون استقبال أي هدف في 17 لقاء بالموسم الماضي، عكس الموسم الحالي حيث خرج الفريق بـ 3 مواجهات شباك نظيفه رغم صفقات ملايين الدولارات.

بالإشارة إلى الجناح حسن العلي مواليد 2001 والذي سجل 6 أهداف في الموسم الماضي ليدفع ضريبة تألقة وينتقل لنادي أبها نهائيًا في الموسم الحالي.

ويبقى السؤال.. لماذا تم تفضيل الصفقات الاجنبية على لاعب آخر في صفوف الفريق كان متألقًا؟ وهو ما نشاهده في الدوري السعودي مؤخرًا.