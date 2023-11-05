تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات.

وتم ضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (61279) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية (10991) مخالفة تجاوز السرعة المقررة و(475) مخالفة السير بدون تراخيص و (1416) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

و(21) مخالفة موقف عشوائى وضبط (6) مخالفات شروط التراخيص.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

وفي السابق وجه قطاع الأمن العام عدد من الحملات الأمنية، وذلك لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام بمديريتى أمن (أسوان – دمياط).

وأسفرت جهودها الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,300 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرامات – كمية من مخدر الشابو- عدد من الأقراص المخدرة- بندقية آلية وخزينة وعدد من الطلقات النارية) بحوزة 7 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (647) حكما قضائيا متنوعا بأسوان.

كما تمكن رجال الشرطة بمديرية أمن دمياط من ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 7 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو" عدد من الأقراص المخدرة- طبنجة- فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.