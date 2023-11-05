رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة الـ 30 ألف معلم.. بالرقم القومي

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إمكانية الاستعلام عن نتيجة مسابقة الـ 30 ألف معلم عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، إذ يمكن للمتقدم الدخول على الرابط الذي أتاحته الوزارة ومعرفة ما إذا كان تم قبوله أم لا.

كما تتيح الوزارة أيضًا من خلال موقعها على الإنترنت إمكانية الاستعلام عن أسباب عدم اجتياز التدريبات في مسابقة الـ 30 الف معلم، وفي حالة الرغبة في إعادة اجتباز التدريبات يتقدم المعلم بطلب للمديرية التابع لها، إذ تنسق الوزارة مع الجهة المعنية بتحديد موعد المحاولة الأخرى؛ لاجتياز هذه التدريبات للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز.

لذا تقدم بوابة الوفد في التقرير التالي رابط الاستعلام عن نتيجة الـ 30 ألف معلم بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

رابط الاستعلام عن نتيجة الـ 30 ألف معلم

https://educompetition.emis.gov.eg/

خطوات الحصول على نتيجة مسابقة الـ 30 ألف معلم

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم المذكور أعلاه.

ادخال الرقم القومي بشكل صحيح.

النقر على أيقونة استعلام.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أتاحت إمكانية تقدم المعلم الذي لم يحالفه الحظ في مسابقة 30 ألف معلم بطلب للمديرية التعليمية التابع لها، يحدد خلاله رغبته في إعادة تقييم التدريب الذي لم يجتزه، حيث ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهة المعنية بتحديد موعد المحاولة الأخرى لاجتياز هذه التدريبات للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز، وذلك بالتزامن مع إجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد.

وفي سياق متصل أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه قد أصبحت هناك آلية جيدة لانتقاء المعلمين في مصر ، من خلال اختيار الأكفأ والأجود، في ظل نظام التعليم الجديد الذي يقوم فيه المعلم بدور المرشد والموجه لمصدر المعلومات.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنه في مسابقة 30 ألف معلم ، تم إجراء اختبارات مميكنة من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ليس بها تدخل للعنصر البشري تماما، وبعد اجتياز المعلمين لهذه الاختبارات؛ قامت الوزارة بتدريبهم، وتوجيههم إلى جهة مختصة؛ لقياس مدى اجتيازهم لهذا التدريب، مؤكدا أن هذه المسابقة تمت على مستوى واحتياجات كل مديرية تعليمية.