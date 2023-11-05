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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

بعد استشهاده ..آخر كلمات الفنان الفلسطيني طارق ضباب

الفنان الفلسطيني
الفنان الفلسطيني طارق ضبان

قبل استشهاده نشر الفنان الفلسطيني طارق ضبان رسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصي على موقع التوصل الاجتماعي" فيس بوك "قائلا:" استشهد الوالد وماتت فرحة البيت ، أين صوتك الشجي يا والدي ؟"

 واستكمل رسالته قائلا:" وأين ابتسامة أمي التي فارقت البيت مع روحك التي فارقتنا.. اللهم ارحمهم".

واختتم رسالته قائلا:"أبي سأظل أدعو لك حتى أجاوراك وستظل حاضراً في قلبي مهما طال الغياب اللهم أرحم أبي واجمعني به في جنات النعيم ".

أذ أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية استشهاد الفنان الفلسطيني طارق ضبان وزوجته، بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة كما أعلنت الوزارة من خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" استشهاد عائلة الكاتب والمخرج رياض عبد الرحمن، ومنهم زوجته وابنائه وبعض بناته بسبب القصف الإسرائيلي .

 طارق ضبان

وكتبت الصفحة الرسمية للوزارة في منشور ناعيةً الراحل:"استشهد الفنان طارق ضبان هو وزوجته وبعض أطفاله، إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة".

كما نشرت الصفحة رسالة بالفيديو من الكاتب والمخرج رياض عبدالرحمن، في أول تعليق له بعدما علم بقصف عائلته:"إلى كل قادة العالم والحكام العرب.. أوقفوا هذه المذبحة.. لقد تلقيت اليوم خبر وفاة زوجتي وابنائي وأخي وزوجته وغالبية أبنائه ولم يتبقَ لنا إلا القليل من الأحياء، نحتسبهم عند الله، ولكني أطالب العالم أن يوقفوا هذه المذبحة".

وتابعت الوزارة :"إلى متى سنبقى صامتين، يكفي هذا العدد الكبير من الموت، أنا أتحدث الأن وابناء الحي مازالوا ينتشلون جثث ابنائي وأحفادي، وأطالب العالم أن يوقفوا هذه المحرقة، والدماء، يكفي إلى هذا الحد أن نقف صامتين، علينا أن نضغط جميعًا لإيقاف هذه المذبحة التي تُرتكب عند ابنائنا في غزة.. وإنّ لله وإنّ إليه راجعون".

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