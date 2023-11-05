الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

قطر: لا مفاوضات لتحرير الرهائن بسبب العدوان العسكري الإسرائيلي

وزير الخارجية القطري
وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني

 أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أنه لا مفاوضات بشأن الرهائن بسبب الممارسات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية”، اليوم الأحد.

txt

وفاة 7 من الرهائن في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا

txt

حماس تعلن شروطها لإطلاق سراح الرهائن

 وتحتجز حماس أكثر من 240 إسرائيليًّا، بينهم جنود وأشخاص يحملون جنسيات أخرى، ونقلتهم إلى غزة خلال هجومها الكبير في السابع من أكتوبر.

شروط تسليم الرهائن:

 أكدت حركة حماس عبر جناحها العسكري "كتائب عز الدين القسام"، أمس السبت، استعدادها للإفراج عن الرهائن، الذين اختطفتهم خلال هجومها على إسرائيل 7 أكتوبر، مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

 قال أبوعبيدة، الناطق باسم الكتائب: "إن الثمن الذي يجب أن يدفعه العدو مقابل هذا العدد الكبير من الرهائن الذي بين أيدينا، هو إخلاء السجون من جميع السجناء الفلسطينيين".

  صرَّح بأن حماس كانت على وشك التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن الرهائن الذين تحتجزهم، لكن إسرائيل "ماطلت".

 وتابع قائلًا: “إن حماس يمكنها أيضًا إجراء محادثات حول اتفاق جزئي بشأن الأسرى”، و"إذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فنحن مستعدون، وإذا أراد مسارًا لتجزئة الملف فمستعدون أيضًا".

 

مواد متعلقة

وفاة 7 من الرهائن في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا

حماس تعلن شروطها لإطلاق سراح الرهائن

حماس: وقف إطلاق النار قبل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين

عمرو حمزاوي: مصر لها دور كبير في مفاوضات تحرير الرهائن المحتجزة بغزة
الجريدة الورقية