قطر: لا مفاوضات لتحرير الرهائن بسبب العدوان العسكري الإسرائيلي

أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أنه لا مفاوضات بشأن الرهائن بسبب الممارسات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية”، اليوم الأحد.

وتحتجز حماس أكثر من 240 إسرائيليًّا، بينهم جنود وأشخاص يحملون جنسيات أخرى، ونقلتهم إلى غزة خلال هجومها الكبير في السابع من أكتوبر.

شروط تسليم الرهائن:

أكدت حركة حماس عبر جناحها العسكري "كتائب عز الدين القسام"، أمس السبت، استعدادها للإفراج عن الرهائن، الذين اختطفتهم خلال هجومها على إسرائيل 7 أكتوبر، مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

قال أبوعبيدة، الناطق باسم الكتائب: "إن الثمن الذي يجب أن يدفعه العدو مقابل هذا العدد الكبير من الرهائن الذي بين أيدينا، هو إخلاء السجون من جميع السجناء الفلسطينيين".

صرَّح بأن حماس كانت على وشك التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن الرهائن الذين تحتجزهم، لكن إسرائيل "ماطلت".

وتابع قائلًا: “إن حماس يمكنها أيضًا إجراء محادثات حول اتفاق جزئي بشأن الأسرى”، و"إذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فنحن مستعدون، وإذا أراد مسارًا لتجزئة الملف فمستعدون أيضًا".