رئيس مياه الشرب بأسيوط يتفقد مشروع الصرف الصحي بمركز ساحل سليم

تفقد المهندس علي الشرقاوى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، مشروع الصرف الصحي بمركز ساحل سليم، وبصحبته النائبة ثناء سعيد، عضو مجلس النواب بمحافظة أسيوط، والسيد أسامة سحيم، رئيس مجلس ومدينة ساحل سليم، والمهندس محمد عبدالتواب، رئيس قطاع شرق أسيوط.



صرح الشرقاوى، أنه جارٍ استلام مشروع الصرف الصحي من الهيئة القومية لمياه الشرب، حيث إنه تم استلام 12 كم شبكات انحدار بشارع الجمهورية وتفرعاته الجنوبية، مضيفًا أنه متبقٍ 10 كم لم يتم استلامها بعد، كما تم استلام خط طرد بطول 14.5كم .



أوضح رئيس الشركة، أن مشروع الصرف الصحي بساحل سليم يضم عدد (5) محطات رفع للصرف الصحي (محطة رفع صرف صحي نزلة الملك بطاقة استيعابية 300 ل/ث، ومحطة رفع العونة بطاقة استيعابية 35ل/ث، ومحطة رفع الخوالد بطاقة استيعابية 150 ل/ث، ومحطة رفع الشامية بطاقة استيعابية 55ل/ث، ومحطة رفع بويط بطاقة استيعابية 300ل/ث) على أن يتم الرفع على محطة معالجة الحبايشة التى تصل طاقتها الإنتاجية إلى 33ألف م3/يوم.



جاء تفقد الجمع الكريم لمتابعة شكاوى واستفسارات المواطنين بالمركز، مؤكدًا أنه أخذ نصيب الأسد من بين مراكز المحافظة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من بينها توسعات محطة مياه ساحل سليم المرشحة بطاقة انتاجية 22م3/ يوم، ومحطة ساحل سليم الزلطية، بالإضافة إلى إحلال وتجديد ومد شبكات مياه ودق آبار لتعم الاستفادة على المركز بأكمله، بهدف تعزيز الخدمات بمختلف الأرجاء.

جانب من الجولة التفقدية

جانب من الجولة التفقدية

جانب من الجولة التفقدية

جانب من الجولة التفقدية

جانب من الجولة التفقدية

جانب من الجولة التفقدية

جانب من الجولة التفقدية

جانب من الجولة التفقدية

جانب من الجولة التفقدية

جانب من الجولة التفقدية

جانب من الجولة التفقدية