جامعة سوهاج تنظم بطولة تنس الطاولة بمشاركة 144 طالبا وطالبة

نظمت إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، بجامعة سوهاج، بطولة الجامعة لتنس الطاولة طلبة وطالبات (فردي وفرق)، بمشاركة ١٧ كلية بالإضافة إلى المدينة الجامعية، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة.



وأوضح الدكتور حسان النعماني، أن الجامعة حريصة على تنظيم الأنشطة والفعاليات التى تساهم فى الارتقاء بمستوى الطلبة والطالبات فى كافة المجالات، مؤكداً على أن النشاط الرياضي يعد أساس الأنشطة الطلابية لدوره الهام فى رفع كفاءة الطلاب البدنية والعقلية، وتكوين شخصياتهم وتنمية روح القيادة لديهم، إلى جانب إشباع ميولهم الرياضية وملء أوقات فراغهم بطريقة إيجابية.

وقال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن البطولة أقيمت بصالة الأنشطة الرياضية بكلية التربية بمقر الجامعة الجديد، وشارك فيها ١٤٤ طالب وطالبة بجميع الكليات، مضيفاً أن لجنة التحكيم أعلنت نتائج مباريات الفرق طلبة والتي أسفرت عن فوز فريق طلبة المدينة الجامعية بالمركز الأول، وفريق كلية العلوم بالمركز الثاني، وفريق كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمركز الثالث، أما بطولة فرق الطالبات، فقد فاز فريق كلية الآداب بالمركز الأول، وفريق كلية التربية بالمركز الثاني، وفريق كلية الصيدلة بالمركز الثالث.



وأشار الدكتور عبدالناصر يس، إلى أن منافسات مباريات الفردي (طلبة) انتهت بفوز كلا من؛ الطالب محمد أيمن حسين بكلية الهندسة بالمركز الأول، الطالب محمد محمود سيد بكلية التكنولوجيا والتعليم بالمركز الثاني، والطالب مايكل ميشيل بكلية الطب البشري بالمركز الثالث، أما مباريات فردي (الطالبات) فقد انتهت بفوز الطالبة أية محمود حسين بكلية الآداب بالمركز الأول، والطالبة منار جمال جابر بكلية التكنولوجيا والتعليم بالمركز الثاني، وفوز الطالبة إيمان أشرف محمد بكلية الطب البشري بالمركز الثالث.