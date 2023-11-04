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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مرموش يصل إلى 6 أهداف.. ترتيب هدافي الدوري الألماني

عمر مرموش
عمر مرموش

سجل النجم المصري الدولي عمر مرموش هدفين في فوز آينتراخت فرانكفورت على نظيره يونيون برلين بثلاثة أهداف دون مقابل، ليدخل اللاعقب صراع المنافسة على لقب هدافي الدوري الألماني في الموسم 2023 – 2024.

ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد ثنائية مرموش 

بهدفي مرموش اليوم وصل اللاعب إلى 6 أهداف في الدوري الألماني ليتواجد في المركز السابع من ترتيب هدافي البوندزليجا هذا الموسم، بعدما واصل التسجيل للمواجهة الثالثة على التوالي بمسابقة الدوري.

مباراة آينتراخت ويونيون تشهد المرة الثانية على التوالي التي يسجل فيها مرموش ثنائية بمباريات فريقه بالبوندزليجا، وتضم قائمة الهدافين كل من:-

  • سيرهو جيراسي "شتوتجارت" 14 هدف.
  • هاري كين "بايرن ميونيخ" 13 هدف.
  • لويس اوبيندا "لايبزيج" 8 أهداف.
  • ليوري ساني "بايرن ميونيخ" 8 أهداف.
  • يوناس الدر ويند "فولفسبورج" 8 أهداف.
  • فيكتور يونيفاس "باير ليفركوزن" 7 أهداف.
  • عمر مرموش "آينتراخت فرانكفورت" 6 أهداف.

يذكر أن مرموش سجل 10 أهداف في الموسم الحالي بمختلف المسابقات، 6 منها في بطولة الدوري و 3 أهداف في دوري المؤتمر الأوروبي، وهدف وحيد في كأس ألمانيا.

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