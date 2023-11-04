إطلاق برنامج المنبر الثابت في 1012 مسجدًا خلال نوفمبر

ينطلق برنامج (المنبر الثابت) الدعوي المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف خلال شهر نوفمبر 2023م في جميع المحافظات، وذلك يوم الثلاثاء من كل أسبوع عقب صلاة العشاء بــ(1012) مسجدًا، ويسرّنا أن نعلن عن موضوعات وأماكن تنفيذ البرنامج في هذه المساجد، وذلك على النحو الآتي:



1- الثلاثاء :7 /11/2023م ، عن موضوع: (نعمة الأمن ).

2- الثلاثاء : 14 /11/ 2023م ، عن موضوع: (الاتقان سبيل الأمم المتحضرة).

3- الثلاثاء : 21 /11/ 2023م ، عن موضوع: (الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره في ضبط السلوك الإنساني).

4- الثلاثاء :28 /11/ 2023م ، عن موضوع: (أهمية التخطيط في حياة الفرد والمجتمع).

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر)، والدكتور محمد مختار جمعة (وزير الأوقاف).





الأوقاف: إقامة 787 ندوة بالمساجد الكبرى





أعلنت وزراة الأوقاف، أنه انطلقت (787) ندوة بالمساجد الكبرى، تحت عنوان: "الآثار المدمرة للكسب الحرام"، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الولاء والانتماء للوطن، وضرورة الحفاظ عليه، والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره ، وذلك على النحو الآتي:

ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت ندوات بـ (58) مسجدًا، منها: مسجد الفتح ، ومسجد الظاهر بيبرس.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيمت ندوات بـ (40) مسجدًا، منها: مسجد المدينة المنورة، ومسجد سيدي عون.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيمت ندوات بـ (30) مسجدًا، منها: مسجد الشهيد عبدالمنعم رياض ، ومسجد سيدي عواض.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيمت ندوات بـ (10) مساجد، منها: مسجد نبي الله داود ، ومسجد الأمين. وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيمت ندوات بـ (22) مسجدًا، منها: مسجد الجامع ، ومسجد التقوى.

وفي مديرية أوقاف بور سعيد أقيمت ندوات بـ (4) مساجد، منها: مسجد صالح سليم ، ومسجد التوكيلات الملاحية.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيمت ندوات بـ (16) مسجدًا، منها: مسجد الرحمة ، ومسجد الإسباعية السفلى.

وفي مديرية أوقاف دمياط أقيمت ندوات بـ (12) مسجدًا، منها: مسجد القديم ، ومسجد الأمناء.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيمت ندوات بـ (18) مسجدًا، منها: مسجد التوبة ، ومسجد القرية الحمراء.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيمت ندوات بـ (20) مسجدًا، منها: مسجد ال البيت ، ومسجد الحسيني.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت ندوات بـ (22) مسجدًا، منها: مسجد الشهيد إبراهيم عبد القادر ، ومسجد الكبير.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيمت ندوات بـ (14) مسجدًا، منها: مسجد أبو الحجاج، ومسجد الكوثر.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيمت ندوات بـ (32) مسجدًا، منها: مسجد الخياط ، ومسجد الكبير.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيمت ندوات بـ (20) مسجدًا، منها: مسجد صادق الرافعي ، ومسجد عبد الحي خليل.

