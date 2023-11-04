150 شاب يشاركون في فعاليات المهرجان الكشفي للجوالة والجولات بالمعسكر القومي

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فعاليات المهرجان الكشفي،الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة"إدارة الشباب" بالمعسكر القومي للشباب ببني سليمان الشرقية مركز بني سويف، وذلك بحضور هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة، هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، وناصر رمضان وكيل المديرية للشباب رحاب صلاح مدير إدارة الشباب القائد محمد البحيري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكشافة والمرشدات،والقائد معتز حسن رئيس التنسيقية ومجلس إدارة الكشافة الجوية بني سويف،القائدة عبير أحمد عضو مجلس إدارة المرشدات المركزية المصرية ، ولجنة تحكيم ضمت القائد مسعد توني القائد طارق محمد القائد علاء عاطف القائدة آلاء حمدي

وتجول المحافظ، داخل مخيمات المعسكر،واستمع لعرض موجز من قيادات العشائر عن تفاصيل حياتهم الكشفية وتجاربهم وما أضافته لهم الكشافة على الصعيد الأخلاقي والعمل الجماعي والانتماء ،حيث تضمن المهرجان استعراض طابور عرض وتحية العلم ومنتدي كشفي أصدر فيه الشباب توصيات لتطوير الكشفية ببني سويف، بجانب عقد ندوة رواد الرهوط ومسابقة ثقافية ودينية ، وندوة عن تعزيز المشاركة السياسية للشباب لاسيما وأن الكشفية تدعو للمشاركة الإيجابية في كل شيئ فية الصلاح للوطن ، كم تم ورشة فنية وعرض المشروعات القومية التي تمت علي أرض بني سويف، فضلا عن تكريم أعضاء الفرق الكشفية والمتميزين في أنشطة المهرجان ، الذي شارك فيه 150 شاباً وفتاة من فرق الجوالة والجوالات من مراكز الشباب على مستوى المحافظة

وأثنى المحافظ، على الأنشطة الكشفية التى تدعم جهود الدولة نحو بناء الشخصية المصرية وفق رؤية مصر 2030 التى أطلقها ويرعى تنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا دعمه للجهود والفعاليات التى من شأنها بناء قدرات الشباب ، والاستفادة من طاقته وحماسه وحبه لوطنه فى النهوض بالمجتمع، مشيرا إلى أن النشاط الكشفى من أهم الأنشطة والذي ينمي روح الولاء والانتماء للوطن لدى الشباب

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