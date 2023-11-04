عمار العولقي مسؤول عمليات التشغيل بالمعادن اليمنية لـ"الوفد": أحمد عز قال لي “مستعدون لتقديم كل الدعم الفني لإقامة صناعة صلب بعدن”

الظروف الصعبة تحول دون تحقيق معدلات نمو كبيرة بالاقتصاد اليمني

في قمة الصلب العربي رقم 16 والتي استضافتها القاهرة خلال الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر الماضي كان متواجدا عشرات الصناع العرب وموردي الخامات والتكنولوجيا المستخدمة في تشغيل مصانع الصلب، ولفت الانتباه شابا عربيا دؤوبا يسعى للحديث مع الجميع، يشارك في حضور كل جلسات المؤتمر، ووجدته يتحدث مع عدد كبير من أصحاب مصانع الصلب بما فيهم رجل الصناعة الأبرز المهندس أحمد عز... أثار هذا الشاب فضولنا، فتقربت منه وتعرفت عليه وعرفته بنفسي... قال لي إنه عمار سالم العولقي مسئول العمليات التشغيلية بمصنع المعادن باليمن، ونعد من أكبر تجار الحديد بالمملكة العربية السعودية.

سألته، هل تمانع في إجراء حوار معي؟

أبدى تخوفه في البداية ثم طمأنته قائلا له، سأكتب ردودك على أسئلتي دون أي تحريف، فوافق على أن يكون اللقاء في وقت لاحق، وبالفعل حدثته وجلست وكانت السطور التالية،،

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سألته في البداية لماذا تشارك في قمة الصلب؟ وهل زرت مصر من قبل، فأجاب:



ابدأ إجابتي من السؤال الثاني، هل زرت مصر من قبل؟

للأسف الشديد هذه أول مرة أزور فيها مصر، ووجدت قمة الصلب فرصه لرؤية مصر التي طالما تمنيت زيارتها، ولكن كل مرة كان أقوم بتأجيل الزيارة... الأمر الآخر أنني هنا أيضا لرؤية بعض شركات الصلب المصرية على الطبيعة



هل تمتلكون مصانع صلب باليمن؟

بالطبع لا نمتلك صناعة صلب في اليمن كالتي توجد في مصر. لدينا مصنع يسمى "مصنع المعادن" ويوجد في مدينة عدن وهو تابع لشركة تسمى "شركة المعادن للصناعات الحديدية، وننتج فيه عدة منتجات مختلفة من منتجات الصلب مثل المواسير، الشبك، الحديد المجلفن وغيرها، ولدينا شركة تجارية كبيرة في المملكة العربية السعودية تسمى حديد بركات وهما يتكاملان مع بعضهما البعض، ونستورد من خلال حديد بركات، وشركة المعادن آلاف الأطنان سنويا من رتب الصلب المختلفة



هل تستوردون من مصر، أم أنكم تفضلون الاستيراد من مصانع في منطقة الخليج؟

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نستورد من مصانع العز المصرية للصلب عبر ميناء الدخيلة بالإسكندرية من فترة التسعينيات، وأستطيع أن أقول لك إنهم شركاء النجاح معنا وتربطنا بهم علاقات طيبة للغاية لدرجة أنه في أصعب الظروف التي تعرضنا أثناء الحرب في اليمن لم تتوقف عمليات الاستيراد من مصانعهم، ونحن دائما نتطلع لزيادة حجم التجارة معهم، وخلق علاقه إستراتيجية بناءة خاصة أنهم أصحاب مصداقية كبيره فى التعامل.

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هل أستطيع معرفة أرقام كميات الصلب التي تستوردونها من مصانع العز وقيمتها المالية؟

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لا نفضل الحديث بشأن الأرقام صراحة ولكن دعني أقل لك إنها كميات ضخمة تقدر قيمتها بملايين الدولارات سنويا

هل التقيت المهندس أحمد عز خلال قمة الصلب العربي؟

نعم التقيت المهندس أحمد عز وتحدثت معه نحو ربع الساعة، ووجدتها فرصه كبيرة لأسأل رجل صناعة عملاق بحجم أحمد عز وقلت له، هل التجارة أم الصناعة أفضل من وجهة نظركم؟

قال لي، إن الصناعة أفضل قطعا وبكثير جدا من التجارة، ولكن الصناعة- أي صناعة- في أي بلد من بلدان العالم تحتاج إلى استقرار فى أمور كثيرة منها الاستقرار الامنى، إستقرار العمله، إستقرار السياسات، ثم سألت المهندس أحمد عز سؤالا آخر وهو، كيف لليمن أن تقيم صناعة صلب قويه فقال، المشكله التى تقف أمامكم إن لديكم نقص فى الطاقه وهو عامل شديد الأهمية فى الصناعه، ونحن فى مجموعة عز لن نتأخر عليكم فى تقديم اى دعم فنى، أو إستشارات عند شروعكم فى اى تنفيذ أية مشروعات تتعلق بصناعة الصلب لأننا كمصريين نعتز بأشقائنا فى اليمن صاحبة التاريخ والحضاره الكبيرة.

العولقي مع رجل الصناعة أحمد عز



هل فكرتم فى إقامة مصنع لدرفلة الصلب باليمن قبل ذلك؟

عدم وجود صناعة صلب فى اليمن دفعنا إلى أن نفكر فى إقامة مصنع درفله بعدن قبل ذلك لإنتاج حديد التسليح والشبك والمواسير ولكن أصطدمنا بمشكلة الطاقه وتوقفت عمليات التفكير فى المشروع، ولكن قد نعيد مستقبلا التفكير فى تنفيذ هذا المشروع

هل الظروف التى يمر بها فى الوقت الحالى تسمح بإستهلاكات كبيره لمنتجات الصلب؟

اليمن سوق كبير وبه رؤوس أموال ضخمه، وهناك إستهلاكات كبيره لمنتجات الصلب المختلفه سواء من حديد التسليح، أو اللفائف، أو المواسير وغيرها رغم كل ما يمر به اليمن من احداث.

كيف ترى صناعة الصلب المصريه من وجهة نظرك؟

صناعة الصلب فى مصر تتمتع بإمكانات ضخمه للغايه سواء على مستوى التكنولوجيا المستخدمه فى التشغيل، أو الجوده والرتب، أو السعر وهى من الصناعات العملاقه عربيا وإقليميا بدليل أن عددا من المصانع المصريه وعلى رأسها مجموعة عز تقوم بتصدير منتجات الصلب المختلفه كحديد التسليح، أو المسطحات، أو اللفائف إلى أكثر من 35 دولة حول العالم بما فيها دول منتجة للصلب

بصفتك تعمل فى مجال الصناعه والتجاره... هل ترى أن الاقتصاد اليمني مؤهل للنمو مرة أخرى عقب الانتكاسات التي تعرض لها خلال الفترات الماضية؟

أعتقد أن الاقتصاد اليمني قادر على النمو مرة أخرى خاصة أنه اقتصاد يعتمد على آلية السوق، وأهم ما يميزه أن القطاع الخاص هو صاحب الريادة فيه، ويلعب دورا مهما في إدارة وتوجيه الموارد وكيفية استغلالها، وهناك قطاعات مهمة ستلعب دورا كبيرا في النمو مثل قطاع الزراعة، ولا تنسى أن أهم مايميو اليمن هو الشريط الساحلي والذى يمتد لمسافة 2500 كم بمحاذاة سواحل البحر الأحمر، وخليج عدن والبحر العربى.

أراك لم تذكر الصناعة وهي ك....لقادمه .