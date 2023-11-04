إزالة 5 حالات تعد بقرية المحروسة بقنا

قامت الوحدة المحلية لقرية المحروسة بقنا، اليوم السبت، برئاسة شاذلي البرنس نائب المدينة، و محمد غلاب رئيس القرية، بتنفيذ عدد 5 حالات بمساحة 9 قيراط حالات تعدى على أرض زراعية عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت .

وأكد العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.