مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري المصري، يدخل فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الجمعة، معسكراً مغلقاً استعداداً لمباراة المقاولون العرب، المقرر لها السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري ( دوري nile ).

يستعد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر، لمواجهة المقاولون العرب اليوم، السبت باستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

مباراة الليلة تُعد الثالثة للمارد الأحمر فى المسابقة المحلية هذا الموسم، حيث خاض مواجهتين فقط في بطولة الدوري أمام المصري والإسماعيلي وفاز خلالهما، وتأجلت 3 مواجهات له في فترة مشاركته ببطولة دوري السوبر الإفريقي ، ويحتل الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 6 نقاط من مباراتين.

ويلتقي الأهلي والمقاولون العرب في السابعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب فى آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

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بينما حل نادي الزمالك فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضى، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر بنسبة كبيرة على تشكيل الفريق الذي سيواجه المقاولون العرب، في ظل استبعاد عدد من اللاعبين الأساسيين عن تلك المواجهة.

وجاء تشكيل النادي الأهلي المتوقع لمباراة المقاولون العرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفي شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - كريم الدبيس

خط الوسط: أليو ديانج – أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور

خط الهجوم: بيرسي تاو - أحمد عبدالقادر - صلاح محسن.