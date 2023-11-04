قنا تنفذ حملة لإزالة الإعلانات غير المرخصة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم السبت، برئاسة خالد بهيج نائب المدينة، ومحمد عبدالرحيم مدير إدارة الإعلانات بالوحدة، وطه محمد عضو قسم الكهرباء بالوحدة، عماد عزت، حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بالمدينة، أسفرت الحملة عن إزالة عدد ٣ إعلانات مخالفة.

أكد العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات الدورية التى تشنها الوحدة المحلية على الشوارع والميادين والطرق العامة كافة للتأكد من خلوها من أى مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة وغير المرخصة، وقد أسفرت الحملة عن إزالة إعلان مخالف وغير مرخصة حفاظًا على المظهر العام والظهور بالمظهر الحضارى اللائق.