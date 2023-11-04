آداب الزقازيق تنظم تدريبات عملية للطلاب الجدد بقسم اللغة الإنجليزية

عقدت كلية الآداب بجامعة الزقازيق، دورات تدريبية للطلاب الجدد بقسم اللغة الإنجليزية، حاضر فيها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم من خلال تدريب طلاب الفرقة الأولى على إجادة المحادثة وعلم الصوتيات لرفع كفائتهم اللغوية، على أن يكون التدريب لمدة ثلاث ساعات أسبوعيا وعلى مدار ستة أسابيع.

وأكد الدكتور عماد عبد الرازق عميد كلية الآداب، أن هذه التدريبات مجانية دون أى تكلفة مادية على الطلاب، وتهدف إلى إثراء مهاراتهم اللغوية وزيادة قدراتهم على ممارسة اللغة من خلال محاضرات تعتمد على المحتوى السمعي الإنجليزي لتنمية مهارة الإستماع ومن ثم مهارة المحادثة، بما يهدف إلى مخرج تعليمي ذو مهارة وجودة تناسب سوق العمل المحلي والخارجي مع توفير مقومات التطوير المستمر للعملية التعليمية والارتقاء بها بما يتناسب رؤية الكلية والجامعة.

يشار إلى أن التدريب بدأ منذ يوم السبت الموافق ٢٨ أكتوبر على أن ينتهي في ٢ ديسمبر ٢٠٢٣، حيث لقى التدريب استحسان الطلاب، وحرصوا على التواجد الدائم والمشاركة رغبةً في الإستفادة القصوى من المحتوى المقدم.