أحمد مصطفي خارج تشكيل الاخدود لمواجهة أبها في الدوري السعودي

أعلن المدرب البرتغالي خورخي مندوسا المدير الفني لفريق نادي الأخدود تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة الرائد اليوم في الجولة الثامنة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024، والتي تجمع الفريقين على ملعب ستاد الملك عبدالله ببريدة.

أحمد مصطفي خارج تشكيل الاخدود لمواجهة أبها

خرج أحمد مصطفي من قائمة الاخدود لمواجهة اليوم دون الكشف عن الأسباب بعدما تواجد على مقاعد بدلاء الفريق في المواجهة قبل الماضية أمام نادي الفيحاء، ليكون غيابه اليوم للمواجهة الثانية على التوالي.

في حراسة المرمى: باولو.

في خط الدفاع: آل منصور - الربيعي - سولومون - بوركا.

في خط الوسط: عيد – كولادو – بيدروزا.

في خط الهجوم: جودوين – مصلح - لياندر تاوامبا.

وخرج أحمد مصطفي من تشكيل الأخدود الأساسي لمواجهة أبها كما لم يتواجد اللاعب على مقاعد البدلاء التي ضمت كل من مراد خضري وحسين الزبداني وعبدالعزيز العوريضي وحسين الزبداني وعبدالرحمن الريو وحسن الحبيب وشرفي آل سليم وعبدالعزيز هتيلة وصالح الحارثي ومحمد نايف.