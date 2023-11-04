هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمباراة بورنموث في الدوري الإنجليزي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن التشكيل الذي يخوض مباراة بورنموث مساء اليوم السبت على ستاد الاتحاد معقل مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ11 في الدوري الإنجليزي الممتاز .

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تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمباراة بورنموث في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: ووكر - أكانجي - آكي.

خط الوسط: ستونز - رودري - كوفاسيتش - بيرناردو سيلفا - دوكو.

خط الهجوم: ألفاريز - هالاند.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث في الدوري الإنجليزي

تبدأ مباراة مانشستر سيتي و بورنموث في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و7 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراه مانشستر سيتي و بورنموث

تذاع المباراة على الهواء مباشرة على قنوات بي ان سبورت 1 الناقل الحصري للمباراة وبطولة الدوري الإنجليزي