شريف حلمي يخضع لعملية دقيقة في المخ

تداول رواد مواقع التوصل الاجتماعي أخبار بأن يخضع الفنان شريف حلمي لعملية جراحية داخل أحد المستشفيات الكبري،إذ يعانى الفنان شريف حلمى من أزمة صحية فى المخ، ولم يوضح المقربون الحالة بشكل كبير

ومن جانبها نشرت ابنته هايدي شريف حلمي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" ، صورة لها مع والدها داخل غرفته قبل دخوله غرفة العمليات عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلقت عليها وكتبت: "ادعوا لأبويا.. بابا في العمليات ربنا يديني الصبر ويشفيه، يارب اشفيه، لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلاؤك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم."

يشار إلى أن آخر أعمال شريف حلمى مسلسل "الأصلى" بطولة النجمة ريهام عبد الغفور، وشارك في بطولته كلا من إسلام جمال، منال سلامة، إيناس كامل، ولاء الشريف، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد حسن، وتأليف أمين جمال.

نبذة عن الفنان شريف حلمي

شريف حلمي ممثل ومؤلف مصرى شاب، من مواليد 24 فبراير 1969 لمع تليفزيونيا فى العديد من الادوار الجادة، إشتهر بأداء أدوار الشر، والتي حاول الخروج منها فقدم ادوار كانت من أشهرها دور الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل فى المسلسل الدرامي "ناصر" في رمضان 2008 مع المخرج باسل الخطيب.