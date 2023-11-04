إزالة حالة تعدى على مساحة 350 متر بناء مخالف بقرية القصر بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة اشرف انور رئيس المركز، حملة المكبرة لازالة التعديات الواقعة بالبناء المخالف، بناحية قرية القصر التابعة لزمام قروى الرحمانية.

حيث تم ازالة بناء مخالف على ارض زراعية عبارة اسوار بالطوب الابيض البلوك ومونة الاسمنت على مساحة 350متر تقريبا، جاء ذلك بحضور عبير عبد الحافظ رئيس الوحدة المحلية لقرية الرحمانية .

ياتى ذلك تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، بضرورة حماية الأراضى الزراعية، على النحو الذى يحفظ حقوق الدولة والشعب.

من جانبه أكد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، انه لاتهاون فى التعدي بالبناء على الارض الزراعية ويتم التعامل الفورى والسريع عند ورود اى بلاغ او رصده عن طريق وحدة المتغيرات المكانية، وذلك حفاظا على حق الدولة والمواطن وحفاظا على الرقعة الزراعية .

يأتى ذلك بناءاً على تعليمات اللواء اشرف الداودى محافظ قنا، بالتعامل مع ملف التعديات علي الأراضي الزراعية بكل حزم وشدة، و لن يسمح بأية تعديات، وان يتم إزالتها والتعامل معها دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لضمان عدم تكرار حالات التعدي مرة أخرى.