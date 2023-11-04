أسعار السلع الأساسية اليوم السبت في الأسواق المصرية.. والسكر بـ 27 جنيهًا

أسعار السلع الأساسية.. تباينت أسعار السلع الأساسية خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق المصرية والمحال التجارية، وسجل العدس بجبة سعر 38 جنيهًا، بينما سجل سعر السكر نحو 27 جنيهًا، كما سجلت أسعار لوبيا المستوردة نحو 34 جنيهًا.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدقيق خلال مستهل تعاملات اليوم السبت في المحال التجارية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار السلع الأساسية اليوم السبت:

السلع

عدس بجبة 38 جنيهًا.

أرز 23 جنيهًا.

سكر 27 جنيهًا.

دقيق 22 جنيهًا.

فول بلدي 36 جنيهًا.

عدس مستورد 40 جنيهًا.

فاصوليا بيضاء 48 جنيهًا.

قمح 22 جنيهًا.

لوبيا مستوردة 34 جنيهًا.

لوبيا بلدي 46 جنيهًا.

فول مستورد 35 جنيهًا.