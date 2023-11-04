رئيس مياه أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي البركة الأولي والثانية

تفقد المهندس على الشرقاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، محطة رفع صرف صحي البركة الرئيسية (1) بحى غرب أسيوط وذلك لمتابعة سير العمل بالمحطة وكذلك متابعة الحالة الفنية للمحطة والتأكد من تطبيق نظم الصيانة الصحيحةبها و جدير بالذكر ان المحطة تخدم نصف مدينة أسيوط.

وصرح الشرقاوي محطة البركة 2 بها 6 طلمبات تصرف الطلمبه الواحدة 200 لتر في الثانية و أن المحطة بركة 1 تتكون من 3 طلمبات تصرف الطلمبة الواحدة ٢٠٠ لتر في الثانية، بالإضافة إلى هيد 70 مترا، مضيفاً أنه تم التنفيذ من الشركة المنفذة لاند مارك لخدمة أهالى مدينة أسيوط.

وأشاد الشرقاوي بأعمال الإحلال والتجديد بالمحطة، التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية، ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد ودعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة