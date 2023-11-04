طرق الإبلاغ عن شكاوى انقطاع المياه

انقطاع المياه.. يتعرض الكثير للانقطاع المتكرر للمياه وهو ما يجعل البعض يبحث عن طرق للتواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتقديم شكوى من الانقطاع المستمر للمياه، وهو ما أتاحته الشركة عن طريق مراكز خدمة العملاء المنتشرة على مستوى الجمهورية أو عن طريق الخط الساخن للشركة.

ويمكن للمواطنين الإبلاغ عن انقطاع المياه أو تقديم شكاوي في حالة كسر أو ضعف المياه من خلال عدة طرق سوف نستعرضها لكم في سياق التقرير التالي:

الموقع الإلكتروني للشركة.

الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".

تطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عدادات المياه.

تطبيق واتس اب على الرقم 01221799777.

تطبيق 125.

الخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.

طرق الإبلاغ عن انقطاع المياه

كما يمكن الإبلاغ عن كسر أو ضعف أو قطع المياه من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 أو 175 واتباع الخطوات التالية

ملء النموذج الخاص بالشكاوى 1 أو 2 مع التأكد من أنّ بيانات العميل صحيحة من الاسم ورقم الهاتف والرقم القومي.

إخطار الجهة المختصة بالمعاينة وفحص الشكوى سواء الشبكة أو المعمل.

متابعة الشكوى مع الجهة المكلفة بالمعاينة والفحص طبقا للمدد المخصصة لكل شكوى، فمثلا شكوى انقطاع المياه مدتها الزمنية 4 ساعات، وشكوى الضعف أو كسر أو تسريب أو طفح مياه تستغرق 12 ساعة، وشكوى جودة المياه تستغرق ساعتين، كمؤشرات مبدئية لحين الحصول على نتيجة المعمل.

بعد التأكد من إزالة أسباب الشكوى خلال المدد المقررة يتم التواصل مع العميل وإخطاره.

تقديم شكوى استهلاك المياه أو قراءة خاطئة للعداد

وفي حال وجود شكوى بشأن التضرر من استهلاك المياه أو قراءة عداد المياه أو الخطأ في الاسم أو العنوان يتم اتباع الخطوات التالية:

الاتصال بالخط الساخن 125.

يمنح العميل رقم انتظار ونموذج الشكاوى.

تسجيل بيانات العمل والتأكد منها من خلال البيانات على الحاسب.

تحرير طلب فحص عداد – معاينة على الطبيعة – وإصدار إذن دفع فحص العداد وتوجيه العميل للخزينة للسداد.

تحصيل قيمة فحص العداد من العميل.

إصدار إيصال السداد من أصل و3 نسخ.

تسليم العميل صورة إيصال السداد للمغادرة في انتظار رفع العداد للفحص.

إرسال صورة من إيصال السداد لموظف الشباك.

بعد استلام صورة من إيصال السداد يتم تسجيل طلب الفحص بالسجل.

فحص العداد واستلام نتيجة الفحص

التواصل مع العميل وإخطاره بنتيجة الفحص وطلب حضورة لخدمة العملاء إذا لزم الأمر مثل سداد ثمن عداد جديد أو سداد تسوية.