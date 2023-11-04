السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تطلق فعاليات الملتقى المركزي الأول لأبناء المحافظات الحدودية

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - إدارة البرامج التطوعية ، فعاليات الملتقي المركزي الأول لأبناء المحافظات الحدودية ، بالقاهرة،  بمشاركة ١٨٠ شاب وفتاة من محافظات (أسوان - البحر الاحمر - مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء - الوادي الجديد) .

وقد استضاف مسرح وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين الجلسة الحوارية الأولي لفضيلة الشيخ اسلام النواوي بعنوان " صحيح الجهاد لرفعة الوطن " ، حيث تضمنت الجلسة حوار مفتوح عن المفاهيم الدينية  وتنمية الولاء والانتماء والإجابة على استفسارات المشاركين .

وكانت الجلسة الثانية للواء الدكتور المهندس أسامه الجمال بعنوان "  مصر خمسون عاماً على انتصارات اكتوبر " ، حيث تناول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية وتغيراتها خلال السنوات الماضية والتحديات التي تواجهها مصر .

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني زيارة لمجمع الأديان (الكنسية المعلقة - مسجد عمرو بن العاص - وعدد من المزارات الهامة التي تعبر عن الشخصية المصرية عبر التاريخ .

وفي ختام البرنامج تم زيارة بانوراما حرب أكتوبر ومتحف القوات الجوية.

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