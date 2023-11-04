الشباب والرياضة تطلق فعاليات الملتقى المركزي الأول لأبناء المحافظات الحدودية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - إدارة البرامج التطوعية ، فعاليات الملتقي المركزي الأول لأبناء المحافظات الحدودية ، بالقاهرة، بمشاركة ١٨٠ شاب وفتاة من محافظات (أسوان - البحر الاحمر - مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء - الوادي الجديد) .

وقد استضاف مسرح وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين الجلسة الحوارية الأولي لفضيلة الشيخ اسلام النواوي بعنوان " صحيح الجهاد لرفعة الوطن " ، حيث تضمنت الجلسة حوار مفتوح عن المفاهيم الدينية وتنمية الولاء والانتماء والإجابة على استفسارات المشاركين .

وكانت الجلسة الثانية للواء الدكتور المهندس أسامه الجمال بعنوان " مصر خمسون عاماً على انتصارات اكتوبر " ، حيث تناول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية وتغيراتها خلال السنوات الماضية والتحديات التي تواجهها مصر .

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني زيارة لمجمع الأديان (الكنسية المعلقة - مسجد عمرو بن العاص - وعدد من المزارات الهامة التي تعبر عن الشخصية المصرية عبر التاريخ .

وفي ختام البرنامج تم زيارة بانوراما حرب أكتوبر ومتحف القوات الجوية.