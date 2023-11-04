صحة الفيوم تنشر خطة الفرق المتنقلة بمبادرة "100 يوم صحة "

أعلنت مديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتور حاتم جمال الدين وكيل الوزارة خطة الفرق المتنقلة بمبادرة" 100 يوم صحة" فى الفترة من 4 الى 10 نوفمبر الحالى وتشمل فى ادارة بندر الفيوم فى الفترة الصباحية يوم الاحد والثلاثاء عيادة الحواتم والسبت والاثنين المستشفى العام والاربعاء فى مجلس المدينة والخميس فى كلية التربية .

وفى ادارة مركز الفيوم الصحية فى الفترة الصباحية يوم السبت فى هوارة المقطع وعزبة فراج والعزب – الصعيدى ويوم الاحد فى قرى الاعلام والياس والشيخ على بالعدوة ويوم الاثنين فى الشيخ فضل ونصار وابجيج وسلطان وعزبة الحميدية فى قرية تلات ويوم الثلاثاء فى عزب الشيخ الطيب باللاهون والبيضا ومعروف والصالحية ومقار ويوم الاربعاء فى منشاة كمال ابو طه وقرى العزب وفانوس والبسيونية وادوارد ويوم الخميس فى قرى سنوفر والهيشة والزهيرى .

وفى ادارة سنورس الصحية فى الفترة الصباحية يوم السبت فى عزبة اباظة بقرية سنهور البحرية والطاحون فى منشاة طنطاوى ويوم الاحد فى عزبة كريم بمنشاة سنورس وعزبة الغابة فى قرية جبلة ويوم الاثنين فى عزبة مرسيى بمنشاة بنى عثمان وعزبة حمدى بقرية سنهور البحرية ويوم الثلاثاء فى قرية فيديمين ودوار جبلة ويوم الاربعاء فى عزبة الحوشى فى منشاة بنى عثمان وعزبة خلف فى منشاة طنطاوى ويوم الخميس فى فى قرية السعيدية والزهيرى ويوم الجمعه فى سنورس بجوار المقابر.

خطة أدارة ابشواى …

وفى ادارة ابشواى الصحية فى الفترة الصباحية يوم السبت فى قرى ابو شنب والعلوية ويوم الاحد فى قرى ابوكساة وكفر عبود ويوم الاثنين فى قرية طبهار ومجلس المدينة ويوم الثلاثاء فى قري النصارية والعجميين ويم الاربعاء فى قريتى سنرو القبلية وسنرو البحرية ويوم الخميس فى قرى السنجأ والعضامى والبريد ويوم الجمعه فى مدخل المنشية .

وفى ادارة طامية الصحية فى الفترة الصباحية يوم السبت فى مسشتفى طاميه المركزي والوحدة الصحية بالفهمية وبندر طاميه خلف عمارة صبحى جميل ويوم الاحد فى مستشفى طاميه والمحكمة والوحدة الصحية بالفهمية ويوم الاثنين فى مستشفى طاميه وقرية سرسنا ويوم الثلاثاء فى مستشفى طاميه وكوم اوشيم ويوم الاربعاء فى مجلس المدينة والمستشفى المركزى ويم الخميس فى بندر طاميه والمستشفى المركزى وعزبة محمود عبد الخالق ويم الجمعه فى كنيسة طاميه والمستشفى المركزى .

وفى ادارة اطسا الصحية فى الفترة الصباحية يوم السبت فى مستشفى اطسا المركزى ومجلس المدينة ويوم الاحد فى قريتى نوارة وعتامنة الجعافرة ويم الاثنين فى قريتى تطون والونايسة ويم الثلاثاء فى مستشفى اطسا المركزى والمحكمة ويوم الاربعاء فى قريى شدموه وبحر ابو المير ويوم الخميس فى قرىيتى مطول ورحمى .

وفى ادراة يوسف الصديق فى الفترة الصباحية يوم السبت فى عزبة الهش ويم الاحد فى قرية كحك بحرى ويم الاثنين فى قرية قوتة ويوم الثلاثاء فى عزبة الدوادة ويوم الاربعاء فى قرية قليون ويم الخميس فى قرية الشواشنة ويوم الجمعه فى قرية المشرك قبلى .

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