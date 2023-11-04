حكم إخراج زكاة المال لإغاثة الشعب الفلسطيني.. الإفتاء تجيب

الزكاة.. تساءل الملايين من المسلمين خلال الأسابيع الماضية حول حكم إخراج زكاة المال لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يواجه كارثة إنسانية نتيجة قصف الكيان الإسرائيلي الصهيوني لمنازل المدنيين ومستشفياتهم بشكل وحشي مرتكب بشكل يومي جرائم حرب في حق أهل فلسطين وأطفالها.

ونظرا لما يعانيه الشعب الفلسطيني منذ سنوات من تجاوز وانتهاكات قوات الاحتلال وسلطته الطاغية على أهل فلسطين، فكان قد ورد لدار الإفتاء المصرية سؤال حول حكم إخراج زكاة المال لإغاثة أهلنا في فلسطين بالغذاء والدواء؟ والذي ظهر مجددا خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكدت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجوز إخراج الزكاة لإغاثة أهلنا في فلسطين بالغذاء والدواء والكفالة التامة لما يحقق لهم الحياة الكريمة في شؤونِهم كلِّها، خاصةً التعليم والصحة والأمن.

يذكر أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية قامت بعملية هجوم داخل إسرائيل نتيجة لتجاوزاتها المستمرة على مدار أعوام ولكن جاء رد إسرائيل بشكل همجي ووحشي حيث ضربت قطاع غزة بالصواريخ دون الاهتمام بحياة المدنيين أو للأسرى الذين احتجزتهم حماس وقت عبورها السياج الحديدية الموجودة بين غزة وإسرائيل.



