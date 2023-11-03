انطلاق معسكرات تمكين الفتيات فى الرياضة للتنمية "لياقتي مهارتي"

أطلقت وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، فعاليات معسكرات برامج تمكين الفتيات فى مجال الرياضة من أجل التنمية تحت عنوان "لياقتي مهارتي...دووى"، من الفترة ……وتشمل هذه الفعاليات عددًا من مراكز الشباب، بمشاركة اكثر من 100مستهدف ويتم تنفيذ المعسكر بمركز شباب مدينة العريش.

وياتي برنامج الرياضة من أجل التنمية بدعم و رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

أكد حسن عبد الوهاب ان يتم تدريب المشاركين في المعسكر على مبادرة "دووي"، والتي تنفذ تحت رعاية السيدة الأولى انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية. تتضمن المبادرة أنشطة متنوعة مثل دوائر الحكي وألعاب الحماية وحوار الأجيال. يتم تنفيذ المعسكرات بواسطة مدربات البرنامج،

واضاف عبد الوهاب ان تهدف هذه الفعاليات إلى تمكين الفتيات وتطوير قدراتهن في مجال الرياضة، بالإضافة إلى تعزيز مهاراتهن الحياتية. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف لتمكين الشباب والفتيات في المجتمع.

بمتابعة وتوجيهات الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل وزارة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتورة غادة جمال مدير الادارة العامة للقاعدة الشعبية والدكتورة سامية عيد منسقة البرنامج ومتابعة إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.