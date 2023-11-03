الجمعة 03/نوفمبر/2023 - 07:30 م 11/3/2023 7:30:29 PM

رغم كل الأحداث المتشابكة الجارية حولنا إلا أن القيادة السياسية لا تنسى ولا تهمل أهمية إيجاد حلول للمشاكل الأساسية للمواطن المصرى.. ومن الملفات المهمة المياه خاصة بعد أزمة سد النهضة الإثيوبى التى نسعى لحلها منذ أكثر من 10 سنوات.. ومن التطورات المهمة التى جرت مؤخرا لقاء الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بإليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمصر لمناقشة تعزيز التعاون بين الوزارة والبرنامج فى ملف التغيرات المناخية على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه والتأكيد على أهمية التعامل مع قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى من خلال تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول والتوسع فى الاعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء مع السعى لتوجيه أنظار المجتمع الدولى لأهمية هذا الملف.. والإشارة إلى أهمية مبادرة AWARe التى اطلقتها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ الماضى COP27 التى ستسهم فى تلبية متطلبات التنمية فى إفريقيا فى المجالات المتعلقة بالموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ وتوفير التدريب اللازم من خلال «المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى».. وتوجيه الدعوة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى لدعم المبادرة لتلبية متطلبات التنمية فى إفريقيا.. والإشادة بالتعاون القائم بين الوزارة والبرنامج والذى يتم من خلاله تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل.. والتأكيد على أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ ومشروعات الحماية من أخطار السيول.. كما تم التباحث حول دراسة تنفيذ مشروعات متكاملة تشتمل على حصاد مياه الأمطار باستخدام منشآت الحماية من أخطار السيول بالتزامن مع تنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة.. ومناقشة التوسع فى الإعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء للتعامل مع تحديات الغذاء التى تواجه العديد من دول العالم والسعى لتوجيه أنظار المجتمع الدولى لأهمية هذا الملف وزيادة البحث فى هذا المجال لتقليل تكلفة التحلية وجعل استخدام المياه المحلاة لإنتاج الغذاء ذا جدوى اقتصادية..

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