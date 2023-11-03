الجمعة 03/نوفمبر/2023 - 07:30 م 11/3/2023 7:30:13 PM

خلال زيارتى لمدينة كواندوا الصينية بولاية تشاندوا التقيت مستر وانج لومنج رئيس المجلس الشعبى للمقاطعة ووفداً من الحكومة الصينية وأعضاء المجلس بحضور السيدة (يو يو) مديرة قسم الشئون الأوروبية الإفريقية بمدينة كواندوا ومكتب الشئون الخارجية. ومعنا أيضاً مستر يانغ لى قنصل عام الصين بالإسكندرية الذى حضر اللقاء خصيصاً اثناء سفره لبلدته. دار الحوار بينى وبين وانج حول العلاقات المصرية الصينية حيث ابدى وانج اهتماماً قوياً بزيادة الاستثمارات فى مصر وخاصة الإسكندرية وعرض خلال كلمته فى الاجتماع ضرورة تقوية العلاقات بين مدينتى كواندوا والإسكندرية من خلال اتفاقيات ومبادرات توأمة تتيح دخول شركات كبيرة للاستثمار فى مدينة الإسكندرية خاصة أن مدينة كواندوا من أهم المدن بولاية تشاندوا وتتميز بالقلاع الصناعية والزراعية الموجودة على ارضها وأن موافقة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على توأمة المدينتين من شأنها ان يزيد الاستثمارات والمنافع للبلدين فضلا عن تدريب العمالة السكندرية بالصين لنقل هذه الخبرات إلى ارضنا ومن ثم يتم عن طريقهم تشغيل الآلاف من أبناء الثغر. وكما ذكرت فى المقال السابق ان هناك شركات من مدن كواندوا وزيبو وجنان وتايئان يرغبون فى الاستثمار فى مصر سواء يفتح فروع لها وتسويق منتجاتها داخل مصر وبعضهم يريدون تصدير المنتجات إلى أمريكا واوروبا لصعوبة تعامل الشركات الصينية مع الغرب من هناك ولذلك وجدوا ان الإسكندرية مناخا جيدا للاستثمار. وتطرق حديث وانج خلال اللقاء عن تكثيف الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة بمصر نتيجة اتفاقية (الحزام والطريق) التى وقعها الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الرئيس الصينى وأيضا توقيعه لاتفاقية (بريكس) من شأنها ان تضع مصر فى موقف اقتصادى أفضل مع دول (البريكس). حقيقة بعد شعورى باهتمام قوى من الجانب الصينى بالشأن المصرى والرغبة فى التوأمة مع الأسكندرية قمت بشكر مستر وانج والوفد المرافق وأكدت لهم أن الشركات الصينية كان لها نصيب الأسد فى مشروعات العاصمة الإدارية والسخنة والعلمين والأسكندرية والهيئة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من المدن المصرية وان مبادرة الجانب الصينى بزيادة الاستثمارات يزيد من قوة العلاقات بين البلدين. وفى نهاية اللقاء طالبت الجانب الصينى التدخل والعمل على وقف إطلاق النار فى غزة كمطلب عادل ووقف قتل النساء والأطفال. وقدمت الشكر على موقف الصين من القضية. الجدير بالذكر ان وانج لومنج يعتبر اعلى سلطة فى مدينة كواندوا حيث إن المجلس الشعبى هناك اقوى من سلطة حاكم المدينة. والمفترض انه سيزور الإسكندرية خلال فبراير الحالى ومعه رئيس هيئة موانى كواندوا الذى يرغب هو الأخر فى عمل اتفاقية توأمة مع هيئة ميناء الإسكندرية.

نقيب الصحفيين بالإسكندرية