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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

«مازال الهجوم قائم» .. عبدالمجيد عبدالله يتخطى مأساة غزة بحفل بوليفارد وورلد

عبدالمجيد عبدالله
عبدالمجيد عبدالله

وسط تجاهل القائمين على موسم الرياض، للأحداث المآساوية في غزة، واستمرار الغناء والرقص والموسيقى الصاخبة، المصاحبة بالتصفيق والهتافات الحارة، افتتح المطرب السعودي عبدالمجيد عبدالله، أولى حفلات النسخة الرابعة، أمس الخميس، على خشبة مسرح بوليفارد وورد بالمملكة العربية السعودية، متخطيًا صرخات الآلم من قلب فلسطين.

وقدم عبدالمجيد عبدالله، خلال الحفل، باقة من أغانيه، وقدم للمرة الأولى أغنيته «غنِّي يا دنيا بتوقيت الرياض.. للرياض أحباب وأوَّلهم أنا»، الأغنية الرسمية لموسم الرياض، وهي من كلمات فهد المساعد، ألحان عمرو مصطفى، توزيع محمود صبري، وتريات أحمد حسن فكري، مكس وماستر جاسم محمد.

 

عبدالمجيد عبدالله

 

وغنى عبدالمجيد عبدالله، خلال الحفل، عدد كبير من الأغاني، منها: «مكانك، تتنفسك دنياي، رهيب، ادلع، روحي تحبك، يابعدهم، من مثلك، ياما حاولت، الله عليك، توحشني وأنت بجنبي، ياطيب القلب».

 

موسم الرياض 2023

 

موسم الرياض 2023

افتتح رئيس هيئة الترفية السعودية تركي آل الشيخ السبت الماضي، موسم الرياض 2023 بنسخته الرابعة في العاصمة السعودية الرياض وسط حضور جماهيري ضخم، وبمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والرياضة عربياً وعالمياً، مثل كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم.

 

موسم الرياض 2023

فعاليات موسم الرياض 2023

 تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

 

ويضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عاملية تُسهل على الروّاد حجزها.

 

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة بإسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

 

موسم الرياض 2023

 

سبب الهجوم على موسم الرياض 2023

ولاقى موسم الرياض هذا العام، هجومًا عنيفًا بسبب الأحداث الذي يمر به أهالي غزة، إذ أعرب عدد من مسخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم بعد إعلان السعودية انطلاق الفعاليات، رغم دعوات بالتأجيل هذا العام كما حدث في مهرجان الجونة والقاهرة السينمائي الدولي بمصر، تضامنًا مع أهالي قطاع غزة من قصف إسرائيلي يومي مكثف، وكذلك دعمًا معنويًا من المملكة العربية السعودية لأهالي القطاع، ولكن القائمين على الحدث السعودي تجاهلوا صرخات آلام الفلسطينيون.

 

تراشق مغردون سعوديون وعرب الاتهامات عبر مواقع التواصل حول التضامن السعودي مع الفلسطينين إذ أعرب مغردون عن اندهاشهم من إعلان السعودية إطلاق موسم الرياض في وقت تتصاعد فيه الأزمة في غزة، ونوه مغرد إنه لا يستطيع ممارسة حياته الطبيعية متسائلاً عن من سيذهب إلى حفلات موسم الرياض في ظل ما تشهده غزة من قصف يومي.

موسم الرياض 2023
موسم الرياض 2023
موسم الرياض 2023
موسم الرياض 2023

 

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