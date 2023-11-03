الشباب والرياضة: مركز شباب غمازة الكبرى يستضيف حفل حفظة القرآن الكريم

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية- الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، بمركز شباب غمازة الكبرى التابع لإدارة الصف بمحافظة الجيزة؛ حفل تكريم حفظة القرآن الكريم، بالتعاون مع مؤسسة نماء- مركز الإمام الإسلامي.

تضمنت فعاليات، تكريم الفائزين في المسابقة الدينية فى حفظ القرآن الكريم بمشاركة 688 متسابقًا ومتسابقة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، بحضور علماء الأزهر الشريف والسادة نواب مجلسي الشيوخ والنواب والقيادات التنفيذية بالصف والمحافظة والوزارة، وحضور لفيف من الشخصيات العامة وأهالي المتسابقين والمسابقات.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تنفيذ هذه الفعاليات تأتي في إطار حرص الوزارة على جعل مراكز الشباب، مراكز خدمة مجتمعية متكاملة، لجذب للشباب والمواطنين، بداية من التوسع في الأنشطة الشبابية المختلفة والثقافية والفكرية وعمل فصول محو أمية والفرق الاستكشافية وغيرها من الأنشطة.

تهدف المسابقة إلي استثمار طاقات الأعضاء، واكتشاف المواهب ورعايتها، وغرس القيم السامية وتنمية روح المنافسة الشريفة بين المشاركين، وإثراء المعلومات الدينية لدى المتسابقين وربطها بالقيم الدينية الصحيحة وأثرها الإيجابي على المجتمع.