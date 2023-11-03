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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

غرفة عمليات تموين بالشرقية تتابع تحريك أسعار الوقود بالمحافظة

أسعار المواد البترولية
أسعار المواد البترولية

أصدرت غرفة عمليات مديرية التموين و التجارة الداخلية بالشرقية تحت إشراف فايزة عبد الرحمن وكيل الوزارة تعليمات مشددة لجميع الأجهزة الرقابية بالمديرية متمثلة بجميع السادة مديرى الإدارات ورؤساء الرقابة  والسادة المفتشين بالمديرية والمراكز والقرى.


بالمرور ومتابعة جميع محطات تموين السيارات بأنحاء المحافظة لمتابعة تحريك أسعار المواد البترولية  التأكد من إعلان الأسعار الجديدة كما وردت بالقرار المنظم لهذا الشأن كما يلى :

 

أسعار المواد البترولية 

 

اعتبارا من الساعه الثامنه صباح يوم الجمعة الموافق  3 - 11 - 2023  تقرر زيادة اسعار البنزين بأنواعه وغاز تموين السيارات لتكون الأسعار كالتالي.

بنزين 95.. 12.50 جنيه لتر

بنزين 92 .. 11.50 جنيه لتر

بنزين 80 ... 10 جنيه لتر

وغاز تموين السيارات 5.50 جنيه متر

و تثبيت سعر السولار  8.25

و الكيروسين 8.25

 

أسعار المواد البترولية 

و تثبيت سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات  سعر طن المازوت 6000 جنيه / طن.

 

وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، هذا وتتابع غرفة عمليات المديرية الموقف أول بأول بمركز فاقوس وبلبيس وأبو كبير وكفر صقر وصان الحجر والقرين وجميع مراكز وقري المحافظة و لا توجد أى شكاوى عن أى تزاحم أو تكدسات.

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