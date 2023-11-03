بعد ارتفاع الأسعار.. طرق توفير استهلاك بنزين السيارة

مع ارتفاع أسعار البنزين في مصر، يبحث ملاك السيارات عن طرق لتوفير استهلاك الوقود، هناك العديد من الطرق التي يمكن اتباعها، منها:

ضبط الإطارات:

يجب أن تكون الإطارات مضغوطة بشكل صحيح، حيث يؤدي انخفاض ضغط الهواء إلى زيادة مقاومة التدحرج، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 70%.

التعامل مع التكييف بذكاء:

يجب تجنب استخدام التكييف عند السير بسرعات منخفضة في المدينة، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 20%.

الحفاظ على حرارة المحرك:

يجب عدم السماح لارتفاع درجة حرارة المحرك، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 10%.

تغيير الزيت بانتظام:

يجب تغيير الزيت كل 5000 كيلومتر أو كل 3 أشهر، حيث يؤدي الزيت المتسخ إلى زيادة استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 3%.

عدم ترك المحرك يعمل في حال الانتظار أو الاختناقات المرورية:

يجب إيقاف تشغيل المحرك عند التوقف لأكثر من دقيقة، حيث يؤدي تشغيل المحرك في وضع الخمول إلى زيادة استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 12%.

قيادة السيارة ببطء ونعومة:

يجب تجنب التسارع المفاجئ والتوقف المفاجئ، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 20%.

اختيار الطرق السريعة:

يجب اختيار الطرق السريعة لتجنب الإشارات والاختناقات المرورية، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 20%.

عدم تحميل السيارة الزائد:

يجب تجنب تحميل السيارة الزائد، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة مقاومة التدحرج، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 5%.

استخدام بنزين عالي الجودة:

يجب استخدام بنزين عالي الجودة، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة كفاءة الاحتراق، مما يؤدي إلى خفض استهلاك الوقود.

فحص وتنظيف مرشح الهواء والمشعات:

يجب فحص وتنظيف مرشح الهواء والمشعات بانتظام، حيث يؤدي تراكم الأوساخ إلى زيادة مقاومة التدفق، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود.

استخدام الجراج والظل لصف السيارة:

يجب استخدام الجراج والظل لصف السيارة، حيث يؤدي ذلك إلى تقليل الحاجة إلى تشغيل التكييف.

تجميع المشاوير:

يجب تجميع المشاوير في مشوار واحد بدلًا من عدة مشاوير، حيث يؤدي ذلك إلى تقليل عدد مرات تشغيل المحرك.

بالإضافة إلى هذه الطرق، يمكن أيضًا توفير استهلاك الوقود من خلال شراء سيارة ذات كفاءة استهلاك