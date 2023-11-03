وزير الشباب والرياضة يطلق إشارة انطلاق بطولة ايرون مان

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الجمعة 3 نوفمبر، إشارة انطلاق بطولة ايرون مان، ضمن فاعليات مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية، بسهل حشيش بمدينة الغردقة، والتي يشارك فيها 1000 مشارك من 52 دولة مختلفة، يتراوح أعمارهم بين 18 و72 عامًا.



وانطلقت البطولة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحضور كمال سليمان سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر نائبا عن المحافظ، أحمد عبدالخالق، مدير فعاليات مهرجان البحر الأحمر والسياحة الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، وحسن خلف مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر وبعض الشخصيات المهمة.



وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الافتتاح أن البطولة تهدف إلى تشجيع شباب الرياضيين على المشاركة في الأحداث الدولية، بجانب استغلال الفاعليات الرياضية للدعاية السياحية لمدينة الغردقة، مؤكدًا أن الوزارة دعمت البطولة في إطار دعم القيادة السياسية وتشجيع الاستثمار الرياضي، واستغلال تلك الأحداث لدعم القطاع السياحي وجذب هواة ومحبي الرياضة للمدن السياحية المميزة.



وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن بطولة أيرون مان "IRON MAN" بطولة دولية عالمية يشارك بها 1000 لاعب دولي من 52 دولة عربية وأجنبية، مما يدعم القطاع الرياضي نحو استعداد مصر لاستضافة الكثير من البطولات الرياضية الدولية مستقبلًا، لما تمثله البطولة من أهمية كبيرة لدي الرياضيين واهتمام قطاع كبير بالبطولة من قبل انطلاقها، مؤكدًا أن انطلاق النسخة الثانية من البطولة بمدينة الغردقة للعام الثاني على التوالي، بهدف الترويج السياحي ضمن البطولات الرياضية.



جدير بالذكر أن بطولة Iron Man تُعدُّ واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية التي تُقام في منطقة سهل حشيش، بتنظيم فريق ايجلز بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والفاعليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بمشاركة عدد كبير من دول مختلفة حول العالم.



يشارك في البطولة حوالي 1000 متسابق من 52 دولة مختلفة، يتراوح أعمارهم بين 18 و72 عامًا، وتعد سلسلة ايرون مان وايرون مان 70.3 من التجارب الفريدة من نوعها لعشاق رياضة الترياثلون على المستوى العالمي، وتعتبر هذه النسخة الثالثة في مصر، حيث شهدت مشاركة أكثر من 5000 رياضي خلال نسختى العام الماضي بالإضافة إلى النسخة الحالية .

وتتضمن النسخة الحالية من السلسلة سباقين هما:

1- سباق ايرون مان 70.3 الذي يغطي مسافة إجمالية تبلغ 113 كيلومترًا، ويتضمن قسم سباحة يبلغ 1.9 كيلومتر، وركوب دراجة لمسافة 90 كيلومترًا، وجري لمسافة 21.2 كيلومتر، وتعد كل مسافة من هذه القطاعات نصف المسافة التي يشملها سباق ايرون مان تريثلون.



2- سباق 5i50 الذي يشير إلى المسافة الإجمالية للسباق، والتي تبلغ 51 كيلومترًا، وتشمل قسم سباحة بطول 1.5 كيلومتر، وقسم دراجات يمتد على مسافة 40 كيلومترًا، وقسم جري لمسافة 10 كيلومترات.